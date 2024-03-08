8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! 8 Mart Kadınlar Günü mesajları sevgiliye, anneye! En güzel, kısa Kadınlar Günü sözleri ve mesajları!

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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ!

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

"Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil." -Bilinmeyen

"Bir hayalin varsa, onu hedef yap." -Bilinmeyen

"Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

"Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar." -Bilinmeyen.

"Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

"Yapacağına inandı ve yaptı." -Bilinmeyen

"Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

"Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

"Bazen kadın olmak cesaret ister." -Bilinmeyen

"Başarılı bir kadın, başkalarının ona fırlattığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir." -Bilinmeyen

Bir şeyin söylenmesini istiyorsanız, bir adama sorun. Bir şeyin yapılmasını istiyorsanız, bir kadına sorun. " -Margaret Thatcher

"Sesi olan bir kadın, tanımı gereği güçlü bir kadındır. Ancak bu sesi bulmak için arama yapmak oldukça zor olabilir. " -Melinda Gates

1. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

2. Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

3. Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

4. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

5. Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

6. Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım." Mustafa Kemal Atatürk

1. "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller

2. "Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." Bernard Shaw

3. "Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." Robin Williams

4. "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." Francois Truffaut

5. "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

6. "Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya.." Virginia Woolf

7. – 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

8. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

9. Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

10. Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır.) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının gününü kutlarım.

11. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

12. Saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

13. Bütün kadınların eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

14. Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.

15. Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.