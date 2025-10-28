29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2025! İstanbul 29 Ekim etkinlikleri nerede?

İstanbul 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri belli oldu! İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanat ve coşkunun merkezi olacak. İBB'nin hazırladığı kapsamlı programla kentte konserlerden sergilere, söyleşilerden tiyatro gösterilerine kadar birçok ücretsiz etkinlik düzenlenecek.

İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ

Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında İBB, kentin farklı bölgelerinde kutlamalar gerçekleştirecek. Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları'nda aynı anda başlayacak konserler, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Beşiktaş Meydanı'nda saat 19.30'da başlayacak "Cumhuriyet Senfonisi" konserinde İBB Kent Orkestrası; Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta sanatçılara eşlik edecek. Konser öncesinde Adım Anadolu Dans Topluluğu sahne alacak. Bağcılar Meydanı'nda ise 19.30'da Ahiyan ve 22.20'de İlyas Yalçıntaş sahneye çıkacak.

Etkinlikler sadece meydanlarla sınırlı kalmayacak. Beyoğlu Sineması, 29-31 Ekim tarihleri arasında "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmlerini ücretsiz olarak gösterecek. Müze Gazhane'de "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi sanatseverlerle buluşacak. Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenecek söyleşiler, atölyeler ve rehberli turlar, Cumhuriyet'in kültürel mirasını ziyaretçilere sunacak.

29 Ekim 2025 Çarşamba Programı:

11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet'in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet'in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

17.00 Söyleşi: "Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı" – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan

18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi

18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

19.00 Söyleşi: "Objelerden Cumhuriyeti Okumak" – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi

19.00 Söyleşi: "Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet'in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet'e Bakışlar" – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan

19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması

İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim'deki tüm oyunlarını halka ücretsiz olarak sunacak. Ayrıca, BB Turizm tarafından düzenlenecek özel gezi rotalarıyla ziyaretçiler, Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi'ni rehber eşliğinde gezebilecek. Kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacak. İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde gazeteci-yazar Mustafa Balbay, "Asla Vazgeçme" adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve kitaplarını imzalayacak.

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk de 29 Ekim'de ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Ziyaretçilerin kimliklerini göstermeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden QR kod almaları yeterli olacak. Miniatürk ve Panorama 1453'te çocuklara yönelik atölyeler, yüz boyama etkinlikleri ve ritim çalışmaları gün boyu sürecek.

İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ 2025

Beşiktaş Meydanı

19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı

20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu

21.45 "Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları" Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay

Bağcılar Meydanı

19.40 DJ Performans

20.35 Ahiyan

22.20 İlyas Yalçıntaş

29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİKLERİ VE ÜCRETSİZ KONSERLERİ NEREDE?

Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları'nda gerçekleşecek konserlerin yanı sıra Kemerburgaz Kent Ormanı da Cumhuriyet coşkusuna ev sahipliği yapacak. Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere bayrak dağıtılacak, alan kırmızı-beyaz süslemelerle donatılacak. Sahnebüs gösterileri, bando performansları ve eğlenceli yarışmalarla her yaş grubuna hitap eden bir kutlama atmosferi oluşturulacak.

Beyoğlu Sineması, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda düzenlenecek söyleşiler, Cumhuriyet'in düşünsel mirasını tarihi mekanlara taşıyacak. Ayrıca, İBB Oda Müziği Topluluğu'nun konserleri Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ VE BAĞCILAR 29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

Beşiktaş Meydanı'nda DJ Ersin'in performansıyla başlayacak etkinlikler, Adım Anadolu Dans Topluluğu gösterisiyle devam edecek. Ardından İBB Kent Orkestrası eşliğinde "Cumhuriyet Senfonisi" konseriyle Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay sahne alacak.

Bağcılar Meydanı'ndaki programda DJ performansının ardından 20.35'te Ahiyan ve 22.20'de İlyas Yalçıntaş sahneye çıkacak. Her iki meydanda da Cumhuriyet'in 102. yılı coşkusu, müzik ve dansla kutlanacak. Toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz olması, İstanbulluların etkinliklere kolayca katılımını sağlayacak.