2022 Survivor sunucuları kim? Survivor Panorama sunucuları kimler? İşte 2022 Survivor sunucuları…

2022 Survivor All Star yayınlandığı günden itibaren herkes tarafından izlenen bir yarışma olmuştur. Survivor yarışması kadar, Survivor Panorama ve Survivor Ekstrada bir o kadar seyirciler tarafından izlenmektedir. Survivor yarışmacılarını yorumlayan programda 2022 sezonunda kimler sunucu vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

SURVİVOR SUNUCULARI KİMLERDİR?

Survivor sunucu Acun Ilıcalı

Ali Acun Ilıcalı29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğmuştur. Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı ve iş insanıdır. Televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un, dijital platform Exxen'in sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dâhil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Ayrıca, dünya genelindeki ilk spor ve realitenin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir. Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır. Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir. Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır. Başarılı iş insanı Acun Ilıcalı son olarak 2022 Survivor All Star yarışmasını düzenlemektedir.

Survivor sunucusu Murat Ceylan

Murat Ceylan, ya da bilinen adıyla Murat Ceylan Wish 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk müzisyen, oyuncu, sunuculuk yapmaktadır. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır. 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı.[4] Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti. Eylül - Kasım 2016'da Fox'ta yayınlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı. ''Reborn'' adlı albümü yakında çıkacaktır. Son olarak, 2022 SurvivorAll Star yarışmasını sunmaktadır.

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI KİMLERDİR?

Survivor Panorama sunucusu Damla Can

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır. Bununla beraber, jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarak çalışmaktadır.

1989 doğumlu olan Damla Can 33 yaşındadır. 7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır. Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır. Buna rağmen başarısıyla çok dikkat çekmiştir. Son olarak, 2022 Survivor Panorama sunuculuğunu yapmaktadır.

Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl

Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı. Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, pilates eğitmenidir. Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı ve bir oğlu vardır. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. Hayata pozitif bakan Kübra Açıl, pilatese başlamak isteyenlere de sosyal medyada ilham veriyor. Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı. Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yaptı. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bıraktı. Kübra Açıl, spor muhabirliğine geçiş yaptıktan sonra kameranın hem önünde hem arkasında çalıştı; Yetenek Sizsiniz ve Survivor'da görev aldı. Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamilelik sürecinde 95 kiloya kadar çıktı. Pilatese başladıktan sonra formuna ulaşan Kübra Açıl, birlikte çalıştığı eğitmen "Senden çok iyi eğitmen olur, eski sporcusun ve işe hakimsin" deyince, hayatını değiştiren pilatesi meslek edinmeye sıcak baktı. Şimdi beş kadın öğretmenle birlikte eğitmenlik yapıyor. Kübra Açıl kaç yaşında olduğu bilinmiyor ancak Şeyma Subaşı'nın 30 yaşında olduğu düşünüldüğünde Kübra Açıl'ın 30 üzeri yaşta olduğu ortaya çıkmaktadır. Son olarak, 2022 Survivor Panorama sunuculuğunu yapmaktadır.

Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir. Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır. Son olarak, 2022 Survivor Panorama sunuculuğunu yapmaktadır.

SURVİVOR EKSTRA SUNUCULARI KİMLERDİR?

Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede

1986 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede'yi tüm Türkiye Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma ile tanıdı. Yarışmada yaptığı yorumlar ile genel anlamda tepki çekse dahi adından söz ettirmeyi bilen isim yarışmadan 100 Bin TL ödül ile yarıldı. Dede bu yarışmanın ardından kazandığı para ile ticarete atıldı fakat umduğunu bulamadı. Furkan Dede 2010 yılında, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçilen Survivor Panama: Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı. Yıllar 2013'ü gösterdiğinde Acun Ilıcalı ile tekrar yolları kesişen isim TV8 ekranlarında "Oynat Bakalım" adlı komik video programında sunuculuk yaptı. Furkan Dede 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuk görevini üstlendi. Sunucu Survivor yarışmasının ekranlara geldiği dönemlerde TV8 ve TV8,5 ekranlarında ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumculuk yaptı. Furkan Dede halen TV8 ekranlarında yayınlanan "Oynat Bakalım" programında sunuculuk yapıyor. Son olarak, 2022 Survivor Ekstra sunuculuğunu yapmaktadır.

Survivor Ekstra sunucusu Hanzade Ofluoğlu

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur. Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır. Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir. Son olarak, 2022 Survivor Ekstra sunuculuğunu yapmaktadır.

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk

Semih Öztürk, 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı olan Semiha Öztürk,1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamladı. TV8'in "Ütopya" ve "Survivor" yarışma programlarıyla tanıdığımız Semih Öztürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2016 yılında SUrvivor yarışma programını gönüllüler takımında yer alan Öztürk, orada yaşadıklarını ve bilinmyeneleri bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabahta anlatacak. Heyecanla beklenen yayını kaçırmayın. Peki, Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir? Semih Öztürk hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Son olarak, 2022 Survivor Ekstra sunuculuğunu yapmaktadır.

Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır. Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur. Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir. Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuğu yapmaktadır. Aynı zamanda 2022 Survivor Ekstra sunuculuğunu devam ettirmektedir.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

