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Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler Haber Videosunu İzle
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
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Vietnam'da bir adam, yüksek gerilim hattına atlayarak hayatına son verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vietnam'da yaşanan kan dondurucu olayda, bir kişi elektrik direğine tırmanarak yüksek gerilim hattına atladı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında gerçekleşen intihar anı, bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Vietnam'da meydana geldi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direğine tırmanan kimliği belirsiz bir adam, tehlikeli dakikalara sahne oldu. Aşağıdaki vatandaşların tüm uyarılarına ve ikna çabalarına aldırış etmeyen şahıs, direğin tepesine ulaştıktan sonra kendisini doğrudan yüksek gerilim tellerinin üzerine bıraktı.

O ANLAR KAMERADA 

Şahsın tellere temasıyla birlikte büyük bir patlama yaşandı ve elektrik akımına kapılan adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, patlama anı ve yaşanan dehşet net bir şekilde görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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