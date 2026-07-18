Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Bisiklet sürerken çekilen taytlı görüntüleriyle TBMM gündemine gelen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı. Çiçekli'den boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

"BU GÜZELLİKLERİ BERABER TANIYALIM İSTİYORUM"

Kentte deprem etkisi yaratan bu haber sonrası Mehmet Fatih Çiçekli'nin katıldığı bir etkinlikte sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. "Ben bu şehre geldiğim andan itibaren, bu güzelliği gördüğüm andan itibaren dedim ki muhteşemsin Ardahan" diyerek söze başlayan Çiçekli, "Bu güzellikleri beraber tanıyalım istiyoruz. Sadece tanımayalım. Bakın bu şehir ben hep söylüyorum. Öteden beri bir tarım hayvancılık şehri değil mi? Üç yüz elli bin büyükbaş hayvanımız, iki yüz bin civarında da küçük baş hayvanımız var. Bu daha da artabilir atmalı" ifadelerini kullanmıştı.

"TURİZM KARIN DOYURUR MU?"

Sözlerinin devamında bölgenin turizm açısından da kalkınması gerektiğini ifade eden Çiçekli, "Bu ekonomiye bir de bacasız sanayi dediğimiz turizm katılmalı. Çünkü burada muazzam da bir potansiyel var. Efendim turizm fantezi midir? Turizm sadece bir eğlence midir? Turizm karın doyurur mu? Bal gibi doyurur. Çevremizde, bölgemizde, ülkemizde hatta dünyada bunun birçok örneği var. Ben size birkaç örnek sayayım mı? Mesela Mardin kırk sene önce Mardin neyle geçiniyordu? Bugün Mardin nasıl bir turizm şehri hepimiz biliyoruz. Mesela Doğu Karadeniz. Çok yakın zamana kadar yeşilliğinin çok da karın doyurmadığı bir yerdi. Bugün turizmle çok ideal bir noktada. Mesela Safranbolu. Mesela Kapadokya" şeklinde konuşmuştu.

TARTIŞMA MECLİS'E TAŞINMIŞTI

Öte yandan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin bisiklet sporu yaparken tayt giydiği anlara ait görüntüler, geçtiğimiz günlerde siyasetin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de yaptığı konuşmada vali için sert ifadeler kullanmış ve istifa çağrısında bulunmuştu. Milletvekili Alp, bisiklet tutkusuyla bilinen Vali Çiçekli hakkında "Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.