Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi haber, Ankara Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli- ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda "Hacı Bayram-ı Veli'yi Tanıyıp Anlama" paneli düzenledi.
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazırYoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kent genelinde 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele açıklamasıAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), karla mücadele çalışmalarına 1052 araç ve 3 bin 158 personelin katıldığını bildirdi.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADIANKARA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdüİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan genç tekvandocular, yoğun maç ve antrenman tempolarından dolayı okuldaki derslerini aksatınca devreye antrenörleri girdi.
ANFA Güvenlik sokak hayvanlarına mama ulaştırıyorANFA Güvenlik personeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait eğlenme alanları ile parklarda her hafta Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgiAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi için başlattığı ücretsiz bilgisayar eğitimi yoğun ilgi görüyor.
ANFA Güvenlik, sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor- ANFA Güvenlik, sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor ANFA Güvenlik personeli, Büyükşehir Belediyesine ait eğlenme alanları ile parklarda her hafta Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü- Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü 'Salonda etüt' uygulaması hem sportif hem de akademik başarı getirdi Antrenör Mehmet Nuri Çiçek: "Bu uygulamayla sporcularımızın deneme sınavı sonuçları iyiye gitti" İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan genç...
Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı- Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı Yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretilen ilk "Bisiklet Sayacı" Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı.
Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktıSon dakika haberler... Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılmayan tek katlı metruk evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladıAnkara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti.
Başkentliler Ankara US Atölyesi etkinlerinde buluşacakAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri felsefe, sanat, tarih, edebiyat, psikoloji ve sinema konularının işleneceği Ankara US Atölyesi ile buluşturacak.
Ankara'da yüzde 100 hibe hayvan yem desteği başladıAnkara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başladı.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.
Ankara Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyorAnkara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Karakusunlar, Dikmen ve Çayyolu'nda bulunan konut ve dükkandan oluşan toplam 16 taşınmazı 3 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerle satışa çıkartıyor.
Erdoğan: "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya'daki 16 gayrimenkulü satışa sunacakAnkara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesi Karakusunlar, Dikmen ve Çayyolu mahallelerinde bulunan konut ve dükkandan oluşan toplam 16 taşınmazı, 3 ve 10 Şubat'ta ihaleyle satışa sunacak.
Mansur Yavaş'tan tüm belediyelere örnek olacak hamle! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladıAnkara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımdan faydalanan ailelerin Başkent Kartı'na her ay sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 100 liralık destek yatıracak.
Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyorBeypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, kar yağışı nedeniyle kapalı mahalle yollarının olmadığını, ilçelerindeki 78 mahalleye ulaşımın rahatlıkla sağlandığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir, 2 bin 166 öğrenciye servis ücreti desteği sağlayacakAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik durumu uygun olmayan 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretinin karşılandığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini yatırdıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dar gelirli aileleri sevindirmeye devam ediyor. Başkentte ilkokula giden 2 bin 166 çocuğun servis ücretleri karşılandı. Toplamda 615 bin 952 liralık destek ailelerin hesaplarına aktarıldı.
Başkentteki modern pentatlon yarışmasının kazananları belli oldu- Başkentteki modern pentatlon yarışmasının kazananları belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile Türkiye'de ilk kez kapalı alanda gerçekleştirilen 'Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım Seçme Yarışları'na ev sahipliği yaptı.
Ankara'da tüm yollar açıkAnkara'da tüm yollar açık Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmaları sayesinde tüm yolların açık olduğunu açıkladı.
Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştilerAnkara'da, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayvanseverler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına kuru mama desteği verdi.
Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydıANKARA'da dün gün boyu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı.
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyorBaşkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İşitme engelli milli güreşçinin hedefi olimpiyat şampiyonluğuKüçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu sağ kulağı duyma yetisini kaybeden milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'da karla mücadele çalışmalarıAnkara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede etkili olan kar yağışına 2 bin 400 personel ve 850 araçla müdahale etti.
Başkentte kar yağışı akşam da etkisini sürdürüyorAnkara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam da etkili olmaya devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede teyakkuzdaAnkara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede teyakkuzda Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.
Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyorBeypazarı ilçesinde oluşturulan kriz masasının yönlendirmesiyle kırsal mahallelerde ulaşımda aksama yaşanmadı.
Başkent, kar yağışıyla bembeyazANKARA'nın özellikle yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecekAnkara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çocuk festivali, kültürel etkinlikler ve eğitsel atölyeler düzenleyecek.
ABB, üreticilerden bu yıl 18 milyon çiçek daha alacakAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl sonuna kadar başkentin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 18 milyon çiçeği "sözleşmeli alım garantili üreticilik modeli" kapsamında başkentteki çiçekçilerden alacak.
Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent KartAnkara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart Başkentte sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçiler için "Başkent Kart" uygulamasını hayata geçiriyor.
Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladıAnkara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu'nda ilk etapta Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.
Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başroldeBaşkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başroldeANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ", kış aylarında başkentte yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin olarak kullanılmaya başlandı.
Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacakTürkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile 22 ve 23 Ocak 2022 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında "Modern Pentatlon'da Ulusal Sıralama-1, Milli Takım Seçme ve Performans Takip Yarışı" düzenlenecek.
Başkent'in yeni ilçe otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor- Başkent'in yeni ilçe otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı"nın yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendiKurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı.
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdiAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçen yıl inşaat çalışmalarına başlanan 80 araç kapasiteli "Yöresel Turizm İlçe Otogarı"nın, yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testiAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehir içi ulaşımda hizmet sağlayan otobüs şoförlerinin son 6 ay içerisindeki uyuşturucu madde kullanım durumlarını tespit etmek amacıyla test hizmeti alımı yapacak.
Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördüSon dakika gündem haberine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri büyük çapta hasar gördü.
U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladıU19 Kadın Milli Takımı'nın, Antalya'daki hazırlık kampı başladı.
Otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidine soruşturmaANKARA'da, şoför olarak çalıştığı taksiye arkadan çarpan belediye otobüsünün sürücüsü S.B.'yi, elindeki büyük bıçakla araç camına vurup, "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, tehdit eden E.Ö. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesinden çocuklara İngilizce eğitimi desteğiEdinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 7-17 yaşlarındaki başkentli çocuklara İngilizce dil eğitimi verilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart AnkaraAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart AnkaraANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacakAnkara Büyükşehir Belediyesi, bisiklet paylaşım sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla "SMART Ankara Projesi" kapsamında bu yıl Avrupa Birliği (AB) hibesiyle 408 elektrikli bisiklet temin edecek.
ABB POMEM, MSÜ ve bekçilik hazırlık kursları için ek kontenjanAnkara Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor.
Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyimEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı programda FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına yanıt verdi. 15 Temmuz akşamı televizyona çıkıp milleti sokağa çıkmaya çağıran ilk kişinin kendisi olduğunu iddia eden Gökçek, "Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek yayında ayrıca "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var" iddiasında bulundu.
Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyorAnkara Büyükşehir Belediyesi, toplam 50 muhtarın bir araya geldiği programda ilçelere ait talep ve şikayetleri dinledi.
Futbol: Turkcell Kadın Süper LigiTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Türkmen şehitleri Keçiören'de anıldıKeçiören Belediyesince düzenlenen programla 16 Ocak 1980'de Irak'ta katledilen 3 Türkmen anıldı.
Başkentte mazot desteği öncesi çiftçilere Başkent Kart dağıtımına başlanıyorAnkara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde 17 Ocak'tan itibaren "Başkent Kart" dağıtımına başlanıyor.
Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyorAnkara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 50 muhtarın bir araya geldiği programda ilçelere ait talep ve şikayetleri dinledi.
Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranışAnkara'da EGO şoförü otobüsün içinde bulduğu 80 bin lirayı sahibine teslim etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın çiftçilere destekAnkara Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde 33 binin üzerinde çiftçiye sebze fidesinden çeşitli türde hububat tohumuna kadar birçok kırsal kalkınma desteği sağladı.
Son dakika... ABB Meclis kararları, Ankara'daki yerel gazetelerde yayınlanacakSon dakika gündem haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, Meclis kararlarının Başkentte günlük yayın yapan yerel gazetelerde yayınlanması kararı aldı.
Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da yerel medyaya destekAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi yerel medyaya destek olmak amacıyla mecliste görüşülen kararların Ankara'da günlük yayın yapan yerel gazetelerde resmi ilan tarifesi ile yayınlanması konusunda karar aldı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 16-22 Ocak'ta Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem olduAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralı bir vatandaşın yaptığı sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Ankaralı vatandaş, "Aynı yönde 5 km boyunca ilerledik, çakar yok, koruma aracı yok, trafik kurallarına uyuluyor, hayranlıkla izledim, gözlerim yaşardı. Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına. Işıklarda yan yana bekledik sizinle, şoförünüz yol boyu kimseden zorla yol almaya çalışmadı. Ankara'ya çok yakıştınız" dedi.
Başkent'in ulaşım filosu genişliyorBaşkent'in ulaşım filosu genişliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15'i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.
Gölbaşı'nda kurum müdürlerine yangın eğitimiAnkara'nın Gölbaşı ilçesi Kaymakamlığı tarafından kurum yöneticileri ve muhtarlara yangınla mücadele ve kurtarma eğitimi verildi.
POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttıPolatlı'daki Haymanalılar Derneği (POHADER), 16 bin 780 adet ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
BelPLAS, göl ve göletlerin temizliği için faydalı mikroorganizma ürettiAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BelPLAS AŞ tarafından, göl ve göletlerdeki kirlilikle mücadele için kullanılacak faydalı mikroorganizma üretildi.
Başkentin muhtarları sorunlarını yarın başlayacak programda müzakere edecekBaşkentin muhtarları, yarın başlayacak "Muhtarlar Müzakere Ediyor" programı kapsamında mahalle ve bölge sorunlarını büyükşehir belediye yetkilileriyle görüşecek.
Ankara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları'nı" yetiştiriyorAnkara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları'nı" yetiştiriyor Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olarak görevine devam eden Ankara İtfaiyesi meydana gelen sel felaketinde, deniz, göl, gölet ve barajlarda arama kurtarma çalışmalarında vazifesini yerine getiriyor.
Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladıKahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çiftçilere yönelik geçen yıl yaptığı mazot desteği uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının da takdirini kazandı.
ATO Başkanı Baran, üye işletmeleri ziyaret ettiAnkara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun Kızılay ve İzmir Caddesi bölgesinde faaliyet gösteren üye işletmelerini ziyaret etti.
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleriBaşkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleriANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuçTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladıKahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çiftçilere yönelik geçen yıl yaptığı mazot desteği uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının da takdirini kazandı.
CHP ve İYİ Parti'den Başkan Oğuz'a "Kahramanazan Halk Ekmek" övgüsüKahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarından takdir geldi.
Ankara'da çiftçilere mazot desteği için başvurular başladıAnkara Büyükşehir Belediyesi tarafından mazot desteği sağlanacak çiftçiler için başvurular başladı.
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret ettiAnkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kızılay ve İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren Oda üyesi işletmeleri ziyaret etti.
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleriAnkara Büyükşehir Belediyesi, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Serhat Oğuz'dan ABB Meclisi'nde "halk ekmek" çıkışıSerhat Oğuz'dan ABB Meclisi'nde "halk ekmek" çıkışı "Halk Ekmek enstrümanından güzel sesler çıkmıyor, Mansur Yavaş bizzat teftiş etsin" Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçirerek, ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların önüne...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyorTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiasıAnkara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'de görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığını iddia etti.
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği yapılacakAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteği sözünü tuttu. Belediye Meclisi'nde görüşülen Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Başkent'te çiftçilere Mart ayı içinde mazot desteği yapılacak.
Cemal Enginyurt canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na seslendi: Melih Gökçek tutuklansınKatıldığı bir programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Melih Gökçek'le ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Engiyurt, "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Melih Gökçek'i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiştir." dedi.
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyorAnkara Büyükşehir Belediyesi tarafından, barınma sorunu nedeniyle Şefkat Evleri, kiralanan oteller ve Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilen bin 881 öğrenci, ücretsiz yemek, ulaşım, çamaşırhane ve sosyal aktivitelerden yararlanıyor.
Ankara Büyükşehir 14 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyorAnkara Büyükşehir Belediyesi, 216 bin 136 metrekarelik toplam 14 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper LigiTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları, A Grubu'nda oynanan 3 maçla sona erdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi engellilere 220 tekerlekli sandalye dağıtacakAnkara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan engellilere, 50'si akülü ve 170'i manuel, toplam 220 tekerlekli sandalye dağıtacak.
Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliğiAnkara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nda Kızılay Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve braille alfabeli tablet hediye edildi.
Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyorAnkara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da varKaraman'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin ardından terörle iltisaklı kişilerin işe başlatılmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de olduğunu ifade etti. Erdoğan, "İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde de var. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliğiAnkara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nda Kızılay Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve Braille alfabeli tablet...
BAKAN KURUM 'ANKARA'YI GÜZELLEŞTİRECEĞİZ' DEDİLER, KADERİNE TERK ETTİLERÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Koordinasyon Toplantısı'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.
Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyorBaşkent'te engelli dostu hizmet devam ediyorANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.