Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var

Karaman'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin ardından terörle iltisaklı kişilerin işe başlatılmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de olduğunu ifade etti. Erdoğan, "İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde de var. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi - 08.01.2022