Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi haber, Ankara Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli

ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli

- ABB'den Hacı Bayram-ı Veli'yi tanıma paneli Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda "Hacı Bayram-ı Veli'yi Tanıyıp Anlama" paneli düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Dün 16:51
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır

Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır

Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kent genelinde 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Dün 11:39
Ankara Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), karla mücadele çalışmalarına 1052 araç ve 3 bin 158 personelin katıldığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Dün 10:13
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Dün 04:43
Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü

Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan genç tekvandocular, yoğun maç ve antrenman tempolarından dolayı okuldaki derslerini aksatınca devreye antrenörleri girdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Dün 00:59
ANFA Güvenlik sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor

ANFA Güvenlik sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor

ANFA Güvenlik personeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait eğlenme alanları ile parklarda her hafta Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Dün 00:59
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi

Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi için başlattığı ücretsiz bilgisayar eğitimi yoğun ilgi görüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 30.01.2022
ANFA Güvenlik, sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor

ANFA Güvenlik, sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor

- ANFA Güvenlik, sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor ANFA Güvenlik personeli, Büyükşehir Belediyesine ait eğlenme alanları ile parklarda her hafta Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 30.01.2022
Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü

Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü

- Öğrencilerinin dersleri aksayınca spor salonunu 'etüt salonu'na dönüştürdü 'Salonda etüt' uygulaması hem sportif hem de akademik başarı getirdi Antrenör Mehmet Nuri Çiçek: "Bu uygulamayla sporcularımızın deneme sınavı sonuçları iyiye gitti" İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan genç...
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 30.01.2022
Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı

- Yerli ve milli bisiklet sayaçları bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı Yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretilen ilk "Bisiklet Sayacı" Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 29.01.2022
Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da metruk bir evde yangın çıktı

Son dakika haberler... Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılmayan tek katlı metruk evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 28.01.2022
Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 27.01.2022
Başkentliler Ankara US Atölyesi etkinlerinde buluşacak

Başkentliler Ankara US Atölyesi etkinlerinde buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri felsefe, sanat, tarih, edebiyat, psikoloji ve sinema konularının işleneceği Ankara US Atölyesi ile buluşturacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 27.01.2022
Ankara'da yüzde 100 hibe hayvan yem desteği başladı

Ankara'da yüzde 100 hibe hayvan yem desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 27.01.2022
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 27.01.2022
Ankara Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Karakusunlar, Dikmen ve Çayyolu'nda bulunan konut ve dükkandan oluşan toplam 16 taşınmazı 3 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerle satışa çıkartıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 27.01.2022
Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır'

Erdoğan: "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 26.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya'daki 16 gayrimenkulü satışa sunacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya'daki 16 gayrimenkulü satışa sunacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesi Karakusunlar, Dikmen ve Çayyolu mahallelerinde bulunan konut ve dükkandan oluşan toplam 16 taşınmazı, 3 ve 10 Şubat'ta ihaleyle satışa sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 26.01.2022
Mansur Yavaş'tan tüm belediyelere örnek olacak hamle! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı

Mansur Yavaş'tan tüm belediyelere örnek olacak hamle! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımdan faydalanan ailelerin Başkent Kartı'na her ay sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 100 liralık destek yatıracak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 26.01.2022
Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, kar yağışı nedeniyle kapalı mahalle yollarının olmadığını, ilçelerindeki 78 mahalleye ulaşımın rahatlıkla sağlandığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 25.01.2022
Ankara Büyükşehir, 2 bin 166 öğrenciye servis ücreti desteği sağlayacak

Ankara Büyükşehir, 2 bin 166 öğrenciye servis ücreti desteği sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik durumu uygun olmayan 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretinin karşılandığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 25.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini yatırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini yatırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dar gelirli aileleri sevindirmeye devam ediyor. Başkentte ilkokula giden 2 bin 166 çocuğun servis ücretleri karşılandı. Toplamda 615 bin 952 liralık destek ailelerin hesaplarına aktarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 25.01.2022
Başkentteki modern pentatlon yarışmasının kazananları belli oldu

Başkentteki modern pentatlon yarışmasının kazananları belli oldu

- Başkentteki modern pentatlon yarışmasının kazananları belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile Türkiye'de ilk kez kapalı alanda gerçekleştirilen 'Ulusal Sıralama-1 ve Milli Takım Seçme Yarışları'na ev sahipliği yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 24.01.2022
Ankara'da tüm yollar açık

Ankara'da tüm yollar açık

Ankara'da tüm yollar açık Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmaları sayesinde tüm yolların açık olduğunu açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 24.01.2022
Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

Kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetiştiler

Ankara'da, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayvanseverler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına kuru mama desteği verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 23.01.2022
Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı

Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı

ANKARA'da dün gün boyu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yeniden başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 23.01.2022
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 23.01.2022
İşitme engelli milli güreşçinin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

İşitme engelli milli güreşçinin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu sağ kulağı duyma yetisini kaybeden milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 23.01.2022
Ankara'da karla mücadele çalışmaları

Ankara'da karla mücadele çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede etkili olan kar yağışına 2 bin 400 personel ve 850 araçla müdahale etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 23.01.2022
Başkentte kar yağışı akşam da etkisini sürdürüyor

Başkentte kar yağışı akşam da etkisini sürdürüyor

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam da etkili olmaya devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 22.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede teyakkuzda Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 22.01.2022
Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyor

Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyor

Beypazarı ilçesinde oluşturulan kriz masasının yönlendirmesiyle kırsal mahallelerde ulaşımda aksama yaşanmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 22.01.2022
Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

Başkent, kar yağışıyla bembeyaz

ANKARA'nın özellikle yüksek kesimleri, gece saatlerinde başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 22.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çocuk festivali, kültürel etkinlikler ve eğitsel atölyeler düzenleyecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 22.01.2022
ABB, üreticilerden bu yıl 18 milyon çiçek daha alacak

ABB, üreticilerden bu yıl 18 milyon çiçek daha alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl sonuna kadar başkentin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 18 milyon çiçeği "sözleşmeli alım garantili üreticilik modeli" kapsamında başkentteki çiçekçilerden alacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 21.01.2022
Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere Başkent Kart Başkentte sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçiler için "Başkent Kart" uygulamasını hayata geçiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 21.01.2022
Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı

Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı

Ankara Metrosu'nda klasik müzikle yolculuk başladı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Metrosu'nda ilk etapta Kızılay-Koru hattında klasik müzik yayınına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 20.01.2022
Başkentte kar ve buzla mücadelede 'BELÇÖZ' başrolde

Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başrolde

Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başroldeANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ", kış aylarında başkentte yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin olarak kullanılmaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 20.01.2022
Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak

Modern Pentatlon'da milli takım seçme ve performans takip yarışları Başkent'te yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliği ile 22 ve 23 Ocak 2022 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında "Modern Pentatlon'da Ulusal Sıralama-1, Milli Takım Seçme ve Performans Takip Yarışı" düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 20.01.2022
Başkent'in yeni ilçe otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Başkent'in yeni ilçe otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

- Başkent'in yeni ilçe otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı"nın yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 20.01.2022
Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi

Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi

Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 19.01.2022
ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi

ABB, yeni ilçe otogarının yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçen yıl inşaat çalışmalarına başlanan 80 araç kapasiteli "Yöresel Turizm İlçe Otogarı"nın, yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 19.01.2022
EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testi

EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehir içi ulaşımda hizmet sağlayan otobüs şoförlerinin son 6 ay içerisindeki uyuşturucu madde kullanım durumlarını tespit etmek amacıyla test hizmeti alımı yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 19.01.2022
Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Son Dakika | Başkentte oto lastikçide patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 3 iş yeri büyük çapta hasar gördü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 19.01.2022
U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

U19 Kadın Milli Takımı'nın, Antalya'daki hazırlık kampı başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 18.01.2022
Otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidine soruşturma

Otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidine soruşturma

ANKARA'da, şoför olarak çalıştığı taksiye arkadan çarpan belediye otobüsünün sürücüsü S.B.'yi, elindeki büyük bıçakla araç camına vurup, "Evine el bombası atmazsam adam değilim" diyerek, tehdit eden E.Ö. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 18.01.2022
Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesinden çocuklara İngilizce eğitimi desteği

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesinden çocuklara İngilizce eğitimi desteği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 7-17 yaşlarındaki başkentli çocuklara İngilizce dil eğitimi verilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 18.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart AnkaraANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 17.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bisiklet paylaşım sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla "SMART Ankara Projesi" kapsamında bu yıl Avrupa Birliği (AB) hibesiyle 408 elektrikli bisiklet temin edecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 17.01.2022
ABB POMEM, MSÜ ve bekçilik hazırlık kursları için ek kontenjan

ABB POMEM, MSÜ ve bekçilik hazırlık kursları için ek kontenjan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavına katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 17.01.2022
Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

Melih Gökçek: 15 Temmuz gecesi televizyona çıkıp milleti sokağa çağıran ve Ankara'da darbeyi önleyen kişiyim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı programda FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına yanıt verdi. 15 Temmuz akşamı televizyona çıkıp milleti sokağa çıkmaya çağıran ilk kişinin kendisi olduğunu iddia eden Gökçek, "Biz Ankara'da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi. Gökçek yayında ayrıca "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi manada FETÖ'cü var" iddiasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 17.01.2022
Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor

Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 50 muhtarın bir araya geldiği programda ilçelere ait talep ve şikayetleri dinledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 17.01.2022
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 16.01.2022
Türkmen şehitleri Keçiören'de anıldı

Türkmen şehitleri Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesince düzenlenen programla 16 Ocak 1980'de Irak'ta katledilen 3 Türkmen anıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 16.01.2022
Başkentte mazot desteği öncesi çiftçilere Başkent Kart dağıtımına başlanıyor

Başkentte mazot desteği öncesi çiftçilere Başkent Kart dağıtımına başlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanacak mazot desteği öncesinde 17 Ocak'tan itibaren "Başkent Kart" dağıtımına başlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 16.01.2022
Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor

Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor

Ankara Büyükşehir, Başkentli muhtarları dinliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 50 muhtarın bir araya geldiği programda ilçelere ait talep ve şikayetleri dinledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 16.01.2022
Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış

Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış

Ankara'da EGO şoförü otobüsün içinde bulduğu 80 bin lirayı sahibine teslim etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 16.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın çiftçilere destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın çiftçilere destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde 33 binin üzerinde çiftçiye sebze fidesinden çeşitli türde hububat tohumuna kadar birçok kırsal kalkınma desteği sağladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 15.01.2022
Son dakika... ABB Meclis kararları, Ankara'daki yerel gazetelerde yayınlanacak

Son dakika... ABB Meclis kararları, Ankara'daki yerel gazetelerde yayınlanacak

Son dakika gündem haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, Meclis kararlarının Başkentte günlük yayın yapan yerel gazetelerde yayınlanması kararı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 14.01.2022
Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da yerel medyaya destek

Cumhur İttifakı'ndan Ankara'da yerel medyaya destek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yerel medyaya destek olmak amacıyla mecliste görüşülen kararların Ankara'da günlük yayın yapan yerel gazetelerde resmi ilan tarifesi ile yayınlanması konusunda karar aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 14.01.2022
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın 16-22 Ocak'ta Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 14.01.2022
Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu

Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralı bir vatandaşın yaptığı sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Ankaralı vatandaş, "Aynı yönde 5 km boyunca ilerledik, çakar yok, koruma aracı yok, trafik kurallarına uyuluyor, hayranlıkla izledim, gözlerim yaşardı. Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına. Işıklarda yan yana bekledik sizinle, şoförünüz yol boyu kimseden zorla yol almaya çalışmadı. Ankara'ya çok yakıştınız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 14.01.2022
Başkent'in ulaşım filosu genişliyor

Başkent'in ulaşım filosu genişliyor

Başkent'in ulaşım filosu genişliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15'i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 14.01.2022
Gölbaşı'nda kurum müdürlerine yangın eğitimi

Gölbaşı'nda kurum müdürlerine yangın eğitimi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kaymakamlığı tarafından kurum yöneticileri ve muhtarlara yangınla mücadele ve kurtarma eğitimi verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı

POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Polatlı'daki Haymanalılar Derneği (POHADER), 16 bin 780 adet ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
BelPLAS, göl ve göletlerin temizliği için faydalı mikroorganizma üretti

BelPLAS, göl ve göletlerin temizliği için faydalı mikroorganizma üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BelPLAS AŞ tarafından, göl ve göletlerdeki kirlilikle mücadele için kullanılacak faydalı mikroorganizma üretildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
Başkentin muhtarları sorunlarını yarın başlayacak programda müzakere edecek

Başkentin muhtarları sorunlarını yarın başlayacak programda müzakere edecek

Başkentin muhtarları, yarın başlayacak "Muhtarlar Müzakere Ediyor" programı kapsamında mahalle ve bölge sorunlarını büyükşehir belediye yetkilileriyle görüşecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
Ankara İtfaiyesi yeni 'Bozkırın Dalgıçları'nı' yetiştiriyor

Ankara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları'nı" yetiştiriyor

Ankara İtfaiyesi yeni "Bozkırın Dalgıçları'nı" yetiştiriyor Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olarak görevine devam eden Ankara İtfaiyesi meydana gelen sel felaketinde, deniz, göl, gölet ve barajlarda arama kurtarma çalışmalarında vazifesini yerine getiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı

Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çiftçilere yönelik geçen yıl yaptığı mazot desteği uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının da takdirini kazandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
ATO Başkanı Baran, üye işletmeleri ziyaret etti

ATO Başkanı Baran, üye işletmeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun Kızılay ve İzmir Caddesi bölgesinde faaliyet gösteren üye işletmelerini ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 13.01.2022
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleriANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı

Serhat Oğuz'un çiftçiye mazot desteği uygulaması ABB Meclisi'nde takdir topladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çiftçilere yönelik geçen yıl yaptığı mazot desteği uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarının da takdirini kazandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
CHP ve İYİ Parti'den Başkan Oğuz'a 'Kahramanazan Halk Ekmek' övgüsü

CHP ve İYİ Parti'den Başkan Oğuz'a "Kahramanazan Halk Ekmek" övgüsü

Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarından takdir geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
Ankara'da çiftçilere mazot desteği için başvurular başladı

Ankara'da çiftçilere mazot desteği için başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mazot desteği sağlanacak çiftçiler için başvurular başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti

ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kızılay ve İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren Oda üyesi işletmeleri ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

Başkent'e merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 12.01.2022
Serhat Oğuz'dan ABB Meclisi'nde 'halk ekmek' çıkışı

Serhat Oğuz'dan ABB Meclisi'nde "halk ekmek" çıkışı

Serhat Oğuz'dan ABB Meclisi'nde "halk ekmek" çıkışı "Halk Ekmek enstrümanından güzel sesler çıkmıyor, Mansur Yavaş bizzat teftiş etsin" Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçirerek, ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyrukların önüne...
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 11.01.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 11.01.2022
ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

ASKİ'deki görevde yükselme sınavında usulsüzlük iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, ASKİ'de görevde yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığını iddia etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 11.01.2022
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği yapılacak

Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere mazot desteği sözünü tuttu. Belediye Meclisi'nde görüşülen Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Başkent'te çiftçilere Mart ayı içinde mazot desteği yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 11.01.2022
Cemal Enginyurt canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na seslendi: Melih Gökçek tutuklansın

Cemal Enginyurt canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na seslendi: Melih Gökçek tutuklansın

Katıldığı bir programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Melih Gökçek'le ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Engiyurt, "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Melih Gökçek'i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiştir." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 11.01.2022
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, barınma sorunu nedeniyle Şefkat Evleri, kiralanan oteller ve Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilen bin 881 öğrenci, ücretsiz yemek, ulaşım, çamaşırhane ve sosyal aktivitelerden yararlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 10.01.2022
Ankara Büyükşehir 14 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir 14 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 216 bin 136 metrekarelik toplam 14 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 10.01.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları, A Grubu'nda oynanan 3 maçla sona erdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 09.01.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi engellilere 220 tekerlekli sandalye dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi engellilere 220 tekerlekli sandalye dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan engellilere, 50'si akülü ve 170'i manuel, toplam 220 tekerlekli sandalye dağıtacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 09.01.2022
Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nda Kızılay Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve braille alfabeli tablet hediye edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 09.01.2022
Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 09.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var

Karaman'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin ardından terörle iltisaklı kişilerin işe başlatılmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de olduğunu ifade etti. Erdoğan, "İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde de var. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 08.01.2022
Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda farkındalık etkinliği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nda Kızılay Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve Braille alfabeli tablet...
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 08.01.2022
BAKAN KURUM 'ANKARA'YI GÜZELLEŞTİRECEĞİZ' DEDİLER, KADERİNE TERK ETTİLER

BAKAN KURUM 'ANKARA'YI GÜZELLEŞTİRECEĞİZ' DEDİLER, KADERİNE TERK ETTİLER

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Koordinasyon Toplantısı'nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 08.01.2022
Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyorANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 08.01.2022
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İzmir Caddesi'ndeki işletme sahipleriyle bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 07.01.2022
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