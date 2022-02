Ankara Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Mansur Yavaş'tan tüm belediyelere örnek olacak hamle! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımdan faydalanan ailelerin Başkent Kartı'na her ay sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 100 liralık destek yatıracak.

