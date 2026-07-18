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Alman eşcinsel siyasetçi, taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi oldu, baskıların ardından istifa etti

Alman eşcinsel siyasetçi, taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi oldu, baskıların ardından istifa etti Haber Videosunu İzle
Alman eşcinsel siyasetçi, taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi oldu, baskıların ardından istifa etti
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Almanya'da daha önce bakanlık görevinde bulunan, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Meclis'teki grup başkanı olan Jens Spahn'ın ABD'de taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olması ülkeyi karıştırdı. Eşcinsel olan Spahn, gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili ve Federal Meclis Grup Başkanı Jens Spahn ile eşi Daniel Funke’nin, ABD’de taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaları ülkede tepkilere neden oldu. 

"TAŞIYICI ANNE KARARI, KOLTUĞUNDAN ETTİ"

Kamuoyunda yükselen baskıların ardından Jens Spahn görevinden istifa ettiğinı açıkladı. Eşcinsel olan Spahn, milletvekillerine gönderdiği mektupta, kararını Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile CSU lideri Markus Söder'e de bildirdiğini söyledi.

Spahn, "CDU ve CSU liderleri Friedrich Merz ve Markus Söder'e, grubumuza gönderdiğim bu mektupla Bundestag'daki CDU/CSU parlamento grubu başkanlığı görevimden ayrıldığımı bildirdim. Kişisel mutluluğum, eşimle birlikte aile kurmam ve baba olmam, siyasi görevimle bağdaşmıyor. Taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olma yönündeki özel kararım ile grup başkanı olarak benden beklenen sorumluluklar arasındaki denge, öngördüğümden daha zor hale geldi."

Kaynak: Haberler.com
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