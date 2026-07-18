Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Sosyal medya hesaplarındaki "İyi Parti" ibarelerini ve paylaşımlarını silen Gurban’ın telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirirken, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, milletvekiline ulaşamadıklarını itiraf ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİYOGRAFİYİ SİLDİ, TELEFONLARI KAPATTI

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban partisinden ayrılma kararı aldı. İstifa iddialarının ardından Gurban’ın ilk hamlesi sosyal medya hesaplarından oldu.

Resmi X (Twitter) hesabının biyografi kısmında yer alan "İYİ Parti Gaziantep Milletvekili" ifadesini kaldıran Gurban, geçmişe dönük partiyle ilgili tüm paylaşımlarını da sildi. Gurban'ın telefonlarını kapatması ve parti yöneticileriyle iletişimi kesmesi, önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

KAVUNCU: KİMSENİN NAMUSUNA KEFİL OLAMAYIZ

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Onlar Tv'de katıldığı programda Gaziantep Milletvekili Gurban'ın istifa ve transfer iddialarına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gurban’a ulaşamadıklarını belirten Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz."

Kaynak: Haberler.com