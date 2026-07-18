Haberler

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Oyuncu bir sezonda değerini 5,5 kat artırdı.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Oulai, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo-mavililerin, bu transferden 30 milyon Euro gelir bekliyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bir yandan teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan oyuncu satışlarından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda genç futbolcu Oulai'nin yeni adresi İtalya oldu.

Oyuncu, özel bir uçak ile İstanbul'dan İtalya'ya hareket ederek gece saat 01: 30 civarında Bologna Marconi Havalimanı'na indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan oyuncu İtalya Kulübüne Tesisleri olan Viola Park geçti.

Değerini bir sezonda 5,5 kat artırdı

Trabzonspor'un Fransa'nın Bastia Kulübü'nden 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oulai, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fiorentina'ya 30 milyon Euro bedelle transfer olan genç oyuncu, bir sezon içerisinde bonservis değerini 24,5 milyon Euro artırarak yaklaşık 5,5 katına çıkardı. Oulai, bu transferle Trabzonspor'un son yıllarda en fazla değer kazandırdığı oyuncular arasında yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzon'a transfer
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi