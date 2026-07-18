Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Oulai, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo-mavililerin, bu transferden 30 milyon Euro gelir bekliyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bir yandan teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan oyuncu satışlarından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda genç futbolcu Oulai'nin yeni adresi İtalya oldu.

Oyuncu, özel bir uçak ile İstanbul'dan İtalya'ya hareket ederek gece saat 01: 30 civarında Bologna Marconi Havalimanı'na indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan oyuncu İtalya Kulübüne Tesisleri olan Viola Park geçti.

Değerini bir sezonda 5,5 kat artırdı

Trabzonspor'un Fransa'nın Bastia Kulübü'nden 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oulai, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fiorentina'ya 30 milyon Euro bedelle transfer olan genç oyuncu, bir sezon içerisinde bonservis değerini 24,5 milyon Euro artırarak yaklaşık 5,5 katına çıkardı. Oulai, bu transferle Trabzonspor'un son yıllarda en fazla değer kazandırdığı oyuncular arasında yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı