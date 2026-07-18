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İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinin kira giderleri üzerinden başlayan tartışmalara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı Hasan Uzunyayla da dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uzunyayla, Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Türkiye'de malı mülkü olmadığı için eleştirilen tek siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

  • İmamoğlu'nun eski danışmanı Hasan Uzunyayla, Kılıçdaroğlu'nun ofis kirası eleştirilerine tepki göstererek destek paylaşımı yaptı.
  • Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında ofis giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını ancak ismini açıklamayacağını söyledi.
  • Uzunyayla, Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı olmadığı için eleştirilen tek siyasetçi olduğunu savundu.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanlarından Hasan Uzunyayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dikkat çeken bir destek paylaşımında bulundu. Uzunyayla, Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin kira giderleri üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstererek, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Açıklama, Kılıçdaroğlu'nun ofisinin finansmanına ilişkin tartışmaların ardından geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Ankara'daki çalışma ofisinin giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını açıklamış, ancak söz konusu kişinin ismini paylaşmayacağını belirtmişti. Açıklama kamuoyunda tartışma yaratırken, Kılıçdaroğlu uzun yıllar kamu görevinde bulunduğunu ve mal varlığını daha önce kamuoyuna açıkladığını ifade etmişti.

"NASIL ALDIN DİYEMİYORLAR"

Hasan Uzunyayla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl ülkenin en büyük bütçeli kamu kurumunda en üst düzey bürokratlık, 20 sene milletvekilliği, 13 yıl genel başkanlık yapmış adama 'kirayı nasıl ödüyorsun' diyorlar. 'Nasıl aldın' diyemiyorlar, 'nasıl kiralarsın' diyorlar."

"MALI MÜLKÜ OLMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLEN TEK SİYASETÇİ"

Paylaşımında eleştirilerin haksız olduğunu savunan Uzunyayla, Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünü öne çıkararak şu değerlendirmede bulundu:

"Siz bu kadar kirliliğin içinde kendinize ait bir ofis alamayacak kadar namuslu kalmayı nasıl başardınız? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çalıp çırpıp kendisine plazalar almamış. Ne garip bir durum; Türkiye'de malı mülkü olmadığı için eleştirilen tek siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu."

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin finansmanı ve kira giderleriyle ilgili tartışmalar siyasi gündemdeki yerini korurken, Hasan Uzunyayla'nın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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