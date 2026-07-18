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Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
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Tekirdağ'da yeni açılan bir tekel bayisinin açılışında bir cami imamı dua etti. Tepkilerin odağındaki imam mekanın tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettiğini savunurken, olayla ilgili müftülük tarafından idari soruşturma başlatıldı.

  • Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir cami imamı, tekel bayisinin açılışında dua etti.
  • İmam, dükkanın tekel bayisi olduğunu açılışa gidene kadar bilmediğini ve durumu fark edince alanı terk ettiğini savundu.
  • Tekirdağ İl Müftülüğü, imam hakkında idari soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen tekel bayisinin açılış törenine katılan cami imamının dua etti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansırken görüntülerin paylaşılmasının ardından birçok kişi duruma tepki gösterdi.

İMAMDAN SAVUNMA: DURUMU SONRADAN FARK ETTİM

Gelen yoğun eleştirilerin ardından söz konusu imam, kişisel Facebook hesabı üzerinden bir açıklama metni yayınladı. Açılışa nasıl katıldığını anlatan imam, cemaatinden bazı kişilerin "açılış var" diyerek kendisini tören alanına götürdüğünü belirtti. Dükkanın bir tekel bayisi olduğunu alana gidene kadar bilmediğini, durumu sonradan fark ettiğini ifade etti.

DÜKKAN SAHİPLER İMAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mekanın niteliğini fark ettiği anda alanı terk ettiğini ifade eden imam, dükkan sahiplerinin duruma tepki göstererek "mağdur oldukları" gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini dile getirdi.

MÜFTÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler ve olayın kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının ardından Tekirdağ İl Müftülüğü duruma el koydu. Müftülük yetkilileri, açılışta dua eden cami imamı hakkında resmi olarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarıyla inceleneceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

neden olmasın orası da bir ticarethane neticede. Yasak mı yasaksa satmasınlar hadi yiyor mu? Milyarlarca vergi geliyor alkolden.

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Haber Yorumlarısalih sönmez:

olayı kinci ağızdan duyan birisi olarak derim ki, imam doğru söylüyor.. olayın iç yüzünü, imamı oraya kimin götürdüğünü bilmeyenler imama iftira atıyor. EĞER BUNU BİLECEK KADAR MÜSLÜMANSANIZ İFTİRANIN BÜYÜK GÜNAH OLDUĞUNU, SONRA İMAMLA HELALLEŞMEK SORUNDA OLACAĞINIZI BİLMENİZ LAZIM.."Ey iman edenler! Eğer bir fâsık (yalancı/günahkâr) size bir haber getirirse, gerçeği bilmeden bir topluluğa zarar verip sonra yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın." HUCURAT SURESİ 6.AYET

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Haber YorumlarıFahri Çelik:

Haram satışa dua insanı dinden çıkarır

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Haber Yorumlarıvedat cici :

para nerde dua orda :) imam efendi

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