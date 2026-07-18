Fırının kasasından 10 bin lira çaldılar; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da bir ekmek fırınına gelen 2'si çocuk 4 kişiden biri, kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın 2 yetişkin ile 2 çocuk, ekmek fırınına geldi. Burada 3 kişi fırın çalışanını oyalarken, kadın ise kasa bölümüne geçerek yaklaşık 10 bin lirayı aldı. Şüpheliler daha sonra iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kasadaki paranın olmadığını fark eden iş yeri sahibi H.D., polis merkezine giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı