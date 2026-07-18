Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Kütahya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Şahsın, yaklaşık 3 hafta önce halk otobüsünde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, ayrıca farklı suçlardan hakkında toplam 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yapılan müracaat üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, iki mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. Çocukların, enişteleri olan T.C.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu beyan etmeleri üzerine dosya Ahlak Büro Amirliği ekiplerine devredildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı ve titiz çalışmalar sonucunda şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C., çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede şüphelinin, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak", "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak veya Kullanmak", "Kasten Yaralama", "Hırsızlık" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli T.C.'nin yaklaşık 3 hafta önce de Kütahya'da halk otobüsünde 2 kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Çocukların ifadeleri doğrultusunda yürütülen yeni soruşturma kapsamında yeniden yakalanan şüpheli, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı