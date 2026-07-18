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Washington'u duman sardı, Trump Kanada'yı gümrük vergisi ile tehdit etti

Washington'u duman sardı, Trump Kanada'yı gümrük vergisi ile tehdit etti Haber Videosunu İzle
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'yı gümrük vergisi ile tehdit etti
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Kanada'da haftalardır devam eden orman yangınlarından yükselen yoğun duman, ABD'nin başkenti Washington DC başta olmak üzere kuzeydoğu ve Ortabatı eyaletlerini etkisi altına aldı. Hava kalitesinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı yangınları önleyememekle suçlayarak, ülkesinin uğradığı milyarlarca dolarlık zararın mevcut gümrük vergilerine ekleneceğini açıkladı.

  • Kanada'daki orman yangınlarından yükselen duman, ABD'nin kuzeydoğusu ve Ortabatı eyaletlerinde hava kalitesini sağlıksız seviyeye düşürdü.
  • ABD Başkanı Donald Trump, duman nedeniyle oluşan ekonomik zararın Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi.
  • Kanada Acil Durum Hazırlık Bakanı Eleanor Olszewski, ülkenin yangınla mücadele için 12 milyar Kanada doları yatırım yaptığını belirtti.

Kanada'da haftalardır devam eden büyük orman yangınlarından yükselen yoğun duman, rüzgarın etkisiyle ABD'nin kuzeydoğusu ve Ortabatı eyaletlerini etkisi altına aldı. Başkent Washington DC başta olmak üzere New York, Chicago, Detroit ve çevresindeki birçok kent gri bir duman tabakasıyla kaplanırken, hava kalitesi, sağlığı tehdit edecek seviyelere ulaştı. Krizin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı hedef alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

WASHINGTON DC'DE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin Minnesota eyaletindeki orman yangınlarından yükselen duman, binlerce kilometre yol kat ederek ABD'nin geniş bir bölümünü etkiledi. Washington DC'de Kongre Binası, Washington Anıtı ve diğer simge yapılar yoğun sis tabakası altında kaldı. Bazı bölgelerde görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

MİLYONLARCA KİŞİYE SAĞLIK UYARISI

ABD'nin birçok eyaletinde hava kalitesi "sağlıksız" seviyeye yükseldi. Bazı açık hava etkinlikleri ve spor organizasyonları ertelenirken, halka N95 maske kullanmaları ve kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi. Meteoroloji yetkilileri ise hafta sonu beklenen yağışların hava kalitesini kısmen iyileştirebileceğini açıkladı.

TRUMP: BU FATURAYI KANADA ÖDEYECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'yı sert sözlerle eleştirdi.

Trump, Kanada yönetiminin ormanlarını yeterince yönetmediğini öne sürerek, ABD'nin "kirli, sağlıksız ve tehlikeli hava" ile karşı karşıya kaldığını savundu. Duman nedeniyle oluşan ekonomik zararın milyarlarca doları bulduğunu iddia eden Trump, bu maliyetin Kanada'ya uygulanan mevcut gümrük vergilerine ekleneceğini söyledi. Ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney ile konuyu görüşeceğini açıkladı.

KANADA'DAN SERT YANIT GELDİ

Trump'ın açıklamalarına Kanada hükümetinden kısa sürede yanıt geldi.

Kanada Acil Durum Hazırlık Bakanı Eleanor Olszewski, ülkenin ormanların korunması ve yangınlarla mücadele için yaklaşık 12 milyar Kanada doları yatırım yaptığını belirterek, ABD ile uzun yıllardır yangın söndürme konusunda ortak hareket ettiklerini vurguladı. Ontario yönetimi de yeni yangın söndürme uçaklarının devreye alınacağını açıklayarak iki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğini ifade etti.

YÜZLERCE YANGIN HALA KONTROL ALTINA ALINAMADI

Kanada genelinde yüzlerce orman yangını etkisini sürdürürken, bunların önemli bölümünün halen kontrol altına alınamadığı bildirildi. Yangınlar nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken, binlerce kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Uzmanlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle yangın sezonunun önceki yıllara göre daha ağır geçtiğine dikkat çekiyor.

KRİZ DİPLOMATİK GERİLİME DÖNÜŞTÜ

Çevresel bir felaket olarak başlayan orman yangınları, Trump'ın tarife tehdidinin ardından ABD ile Kanada arasında yeni bir diplomatik gerilim başlığına dönüştü. Uzmanlar, sınır aşan hava kirliliğinin iki ülke arasında çevre politikaları ve ticaret ilişkilerini yeniden tartışmaya açabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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