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Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
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Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda nakil sırasında 49 yaşındaki hükümlü Ahmet Eker, araçtan indiği sırada husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı düzenleyen şüpheli yada şüpheliler aranıyor.

Kahramanmaraş'ta tutuklu Ahmet Eker (49), nakil sırasında cezaevi aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

CEZAEVİ ARACINDAN İNERKEN VURULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Ahmet Eker, nakil aracından indiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Eker, ağır yaralandı. Nakil edilen diğer hükümlü ise hafif yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Eker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan diğer hükümlünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor. Öte yandan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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