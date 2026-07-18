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Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Dursun Kaya, evinin balkonunda uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düşen 57 yaşındaki Dursun Kaya yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak hava nedeniyle evinin balkonunda uyumayı tercih eden Dursun Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle uykusunda dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kaya'nın düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 2 çocuk babası Dursun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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