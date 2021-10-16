Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - Haberler
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Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberlerine göre Samsun'da İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İSTANBUL (İHA) - Samsun'da İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki z53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yuvarı çıkartıldı. Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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