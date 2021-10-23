Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi'ni iktidar olduğumuzda ilk hafta yürürlüğe koyacağız

AYDIN (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' sloganı ile düzenlediği kadın çalıştayına katıldı. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtip, "İstanbul Sözleşmesi'ni iktidar olduğumuzda, ilk haftada yürürlüğe koyacağız. Kadına uzanan her elin beraber karşısında olacağız. Takım elbise giyip hakim karşısına çıktığında indirim uygulamak kabul edilemez" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenledi. İki gün sürecek toplantının ardından seçime yönelik yol haritası açıklanacak. 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' sloganı ile düzenlenen kadın çalıştayında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kuşadası Belediye Başkanı hepimizin hayallerinden söz etti. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak, gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Öncü güç kadınlardır. 100 bin kadın üye sözünü bir tarafa yazdım. Elbette artırılmalı. Kadınlar hak istiyorsa, kadınlar örgütlü bir mücadele vermek istiyorsa, hakları altın tabak içinde sunulmamalı. Çünkü mücadele ederek alındığında bu hakkı kadınların elinden kimse alamaz. Halk partisine yani halkın partisine ne kadar çok kadın üye kazandırırsanız bizim onların hayalini gerçekleştirmek için o kadar gücümüz olur. Sayın Başkanım hiç üye kaydetmeseniz dahi bu mücadeleyi hayata geçirmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni üyelere parti rozetlerini taktı.