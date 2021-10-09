Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 58'inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda düzenlenen ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halıdan geçti.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar Hare Süral, Hazal Kaya, Tamer Karadağ, Erkan Petekkaya, Nihal Yalçın, Demet Evgar, ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı.

ŞIKLIK YARIŞI YAŞANDI

Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Törene katılan sanatçıların pandemi tedbirleri çerçevesinde kırmızı halı geçişinde de maskelerini çıkarmadıkları dikkat çekerken törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek umutla yeşerecek' sloganıyla yola çıkılmıştı.

"BU TÜR ETKİNLİKLERİ NE KADAR KÖKLÜ HALE GETİREBİLİRSEK ÜLKEMİZ ADINA O KADAR FAYDALI OLUR"

Kırmız halıda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her şeyden önce bu kadar eski bir geçmişi olan organizasyonun sürdürülebilir olması kültür ve sanat adına çok sevindirici. Bu tür etkinlikleri ne kadar köklü hale getirebilirsek ülkemiz adına o kadar faydalı olur. Antalya'mızın sadece turizm ile hatırlanmasını değil kültürel etkinlikleri ile anılmasını istiyoruz. İkisi bir olduğu zaman çok daha güzel sinerji ortaya çıkıyor. Uzun bir zamandır dünya ile ülkemiz de pandemi süreci yaşıyor. ve artık yavaş yavaş aşılanmanın da etkisi ile normalleşme sürecine girdik. Normalleşmenin en güzel sonucu da tekrar özlemini duyduğumuz kültüre sanata ulaşabiliyor olmamızdır" sözlerine yer verdi.

"BU YIL BURUK YAŞIYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Festivalimizde pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşlarımızı filmlerimiz ile ve sanatçılarımız ile buluşturduk. 7 saatte bilerler tükenmişti. Bu yıl buruk yaşıyoruz. Manavgat yangını çok önemliydi, hepimiz için ciğerimiz yandı. Hatıralarımız yandı. 58. Antalya Altın Portakal olarak bütün sanatçılarımız ile birlikte hatıra ormanına bin 880 dönüm alana ağaçlarımızı diktik. Filmlerimiz hepsi birbirinden önemli. Ödül alanları tebrik ediyorum" dedi.

"SEYİRCİ İLE BULUŞMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

'Diyalog' filmini Yönetmen Ali Tansu Turhan, "Seyirci ile buluşmak çok önemliydi. Bunlar bizim Burcu ile beraber ilk filmlerimiz. Seyirci çok güzel tepki verdi. Biz de halkımız teşekkür ederiz" sözlerine yer verirken oyuncu Hare Sürel, "Çok heyecanlıyım. Seyirci ile buluştuğumuz için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

"PANDEMİ BİTSİN SİNEMAYA GİDELİM"

Oyuncu Tamer Karadağ ise, "Çok heyecanlıyız. Merak ediyorum kimler ödül alacak. Umarım hak edenler alır. Pandemiden dolayı eskisi gibi sinemaya gidemiyoruz. Pandemi bitsin sinemaya gidelim. Festival çok güzel ve renkli" açıklamasına yer verdi.

"ELBİSEMİ ANNEM DİKTİ"

Oyuncu Demet Evgar da, "Elbisemi annem dikti. Ödül vermeye geldim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli olduğunu duydum. Genç yeteneklerin olduğunu yeni filmler oluşturduğunu duyunca mutlu oldum. Bu kalabalığı özledik" dedi.