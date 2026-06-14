Türkiye Avustralya maçı Almanya'da Fransa'da İngiltere'de saat kaçta başlayacak, Londra'da Berlin'de Paris'te ne zaman başlayacak?

Bizim Çocuklar, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine Avustralya maçıyla dönüyor! Tüm Türkiye’nin kilitlendiği bu dev randevu öncesi, Avrupa’daki taraftarlarımız ekran başına geçmek için saatlerini ayarlıyor. Özellikle Londra'da, Berlin'de ve Paris'te ne zaman başlayacak sorusu Google'da en çok arananlar listesine girdi. Türkiye Avustralya maçı Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de saat kaçta başlayacak? İşte ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki ilk sınavının Avrupa yerel saatleri ve tüm maç takvimi...

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, gruptaki en kritik sınavlarından birine 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkıyor. Pazar sabahı oynanacak olan bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak. Erken saatlerde oynanacak bu müsabaka için Türkiye’deki futbolseverler ekran başına kilitlenecek.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DE MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yurt dışında yaşayan Türklerin en yoğun olduğu ülkelerde maç heyecanı daha erken saatlerde başlayacak. Saat farkı nedeniyle Avrupa'da yaşayan taraftarlarımızın planlarını şimdiden yapması gerekiyor:

ALMANYA VE FRANSA (BERLİN & PARİS): Orta Avrupa Yaz Saati (OAZD) dilimine göre maç sabah saat 06:00'da başlayacak.

İNGİLTERE (LONDRA): İngiltere Yaz Saati (BST) uygulaması nedeniyle Londra’da yaşayan vatandaşlarımız maçı sabah saat 05:00 itibarıyla canlı olarak takip edebilecek.

LONDRA, BERLİN VE PARİS'TE MAÇ HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nın bu önemli karşılaşması, sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa başkentlerinde de büyük ilgi görüyor. Londra, Berlin ve Paris gibi merkezlerde maçı yerel yayıncıların yanı sıra, internet üzerinden dijital platformlar aracılığıyla da izlemek mümkün olacak.

MAÇ TAKVİMİ ÖZETİ:

TARİH: 14 Haziran 2026 Pazar

TÜRKİYE (TSİ): 07:00

ALMANYA & FRANSA: 06:00

İNGİLTERE: 05:00

DİĞER DÜNYA SAATLERİ

Aşağıdaki liste, maçın başlama anında şehirlerin yerel saatlerini göstermektedir:

05.00 (BATI AVRUPA YAZ SAATİ - UTC+1)

Bu bölgedeki taraftarlarımız güne en erken başlayanlar olacak.

Londra (İngiltere)

Lizbon (Portekiz)

Dublin (İrlanda)

Reykjavik (İzlanda - GMT kullanır, saat farkı aynıdır)

06.00 (ORTA AVRUPA YAZ SAATİ - UTC+2)

Gurbetçilerimizin en yoğun olduğu bu bölgede maç tam sabah saatlerinde başlayacak.

Berlin (Almanya)

Paris (Fransa)

Viyana (Avusturya)

Brüksel (Belçika)

Amsterdam (Hollanda)

Zürih / Bern (İsviçre)

Roma (İtalya)

Madrid (İspanya)

Stockholm (İsveç)

Oslo (Norveç)

Kopenhag (Danimarka)

Varşova (Polonya)

Budapeşte (Macaristan)

Prag (Çekya)

07.00 (DOĞU AVRUPA YAZ SAATİ / TÜRKİYE SAATİ - UTC+3)

Türkiye ile aynı saat diliminde olan veya yaz saati farkı sıfıra inen başkentler:

Ankara (Türkiye)

Atina (Yunanistan)

Sofya (Bulgaristan)

Bükreş (Romanya)

Helsinki (Finlandiya)

Tallinn (Estonya)

Riga (Letonya)

Vilnius (Litvanya)

Kiev (Ukrayna)

Moskova (Rusya)

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk futbolseveri ilgilendiren yayın planı tartışma yarattı. Mevcut yayın programına göre A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki karşılaşmaları Alman kamu yayıncıları tarafından ücretsiz olarak ekranlara getirilmeyecek. Bu durum özellikle Almanya'daki Türk toplumu arasında büyük tepkiye neden oldu.

TÜRKİYE MAÇLARI ÜCRETLİ PLATFORMDA YAYINLANABİLİR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin bu maçların 60'ını yayınlaması planlanırken, kalan 44 mücadelenin ise ücretli yayın platformu MagentaTV üzerinden izleyicilerle buluşacağı belirtiliyor.

Şu anki yayın planına göre Türkiye'nin grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalar ARD ve ZDF'nin ücretsiz yayın listesinde yer almıyor.

A MİLLİ TAKIMIN GRUP MAÇLARI MERCEK ALTINDA

Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026 tarihinde Avustralya ile Vancouver'da karşı karşıya gelecek. Milli takım ikinci sınavını 20 Haziran'da Paraguay karşısında Santa Clara'da verecek.

Grup aşamasındaki son mücadelede ise Türkiye, 26 Haziran'da Los Angeles'ta ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLERDEN TEPKİ YAĞDI

Yayın planının ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları karara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 milyon Türk kökenlinin yaşadığı ülkede, Türkiye maçlarının ücretsiz yayın kapsamı dışında bırakılması eleştirilerin odağı haline geldi.

Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, A Milli Takım maçlarının kamu yayıncıları tarafından yayınlanması gerektiğini savunarak yayıncılara çağrıda bulundu.

TRT'NİN AVRUPA YAYINLARI DA GÜNDEMDE

Tartışmaların bir diğer boyutunu ise TRT'nin Avrupa yayınları oluşturuyor. Yayın hakları nedeniyle uygulanabilecek olası coğrafi kısıtlamaların, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının maçlara erişimini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Almanya'da yaşayan futbolseverler, Türkiye maçlarını hangi platformdan izleyebileceklerini şimdiden araştırmaya başladı.

EURO 2024'TE DE BENZER TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da Türkiye'nin bazı maçlarının yayın tercihleri ve yayın saatleri kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

2026 Dünya Kupası öncesinde benzer bir konunun yeniden gündeme gelmesi, yayın politikalarına yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı.

GÖZLER ARD VE ZDF'NİN NİHAİ KARARINDA

Öte yandan ARD ve ZDF'nin Dünya Kupası boyunca yayınlayacağı karşılaşmaların kesin listesini henüz açıklamamış olması dikkat çekiyor. Bu nedenle mevcut planlamada değişiklik yapılabileceği ve Türkiye'nin bazı maçlarının ücretsiz yayın kapsamına alınabileceği ihtimali de bulunuyor.

Artan tepkilerin ardından Alman yayıncıların nasıl bir karar vereceği ve A Milli Takım maçlarının yayın durumunun değişip değişmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.