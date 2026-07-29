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Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası

Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası Haber Videosunu İzle
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası
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Gelecek Partisi'nin kendini feshetmesinin ardından Ahmet Davutoğlu'nun bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Kulislere yansıyan iddialara göre, Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet etmesi halinde AK Parti'ye dönebilir. 4 milletvekilinin de ağustos ayındaki kapanış kongresine kadar yollarına bağımsız devam edeceği, ardından AK Parti başta olmak üzere farklı partilere geçebileceği konuşuluyor.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.  Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada, genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇAĞIRIRSA AK PARTİ'YE KATILIR"

Davutoğlu ile ilgili kulislerde şimdiden farklı iddialar konuşulmaya başlandı. Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçebileceği iddia edilirken, gazeteci Abdulkadir Selvi CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin şunları söyledi: "Eğer Cumhurbaşkanı 'Hadi baba ocağında' toplanalım. 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde katılın' derse katılır. Ama şu anda Davutoğlu'nun AK Parti'ye gelmesini isteyenler var, gelmemesi için direnenler de var."

"GELECEK PARTİSİ'NİN KAPANMA NEDENİ MALİ ZORLUKLAR"

Gazeteci İsmail Saymaz ise, partinin maddi sıkıntılar nedeniyle kapandığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek Partisi ağustosun ikinci yarısında kapanış kongresini yapacak. Dört milletvekili o tarihe kadar partide ve Yeni Yol grubunda kalacak. Gelecek Partisi’nin kapanma nedeni, mali zorluklar ve imkansızlıklar.

"MUSTAFA BİLİCİ AK PARTİ'YE KATILIYOR"

Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin yol haritasına ilişkin iddiaları ise gazeteci Sinan Burhan paylaştı: "Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile aktif siyasete veda etmesinin ardından gözler partinin milletvekillerine çevrildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Gelecek Partisi milletvekillerinin siyasi geleceği büyük ölçüde netleşti. Mustafa Bilici, AK Parti’ye katılıyor. Sema Silkin Ün, Yeniden Refah Partisi’ne geçecek. AK Parti sıcak baksa Ak Parti’ye geçer.

"SELÇUK ÖZDAĞ İYİ PARTİ'YE GEÇECEK"

Selçuk Özdağ, İYİ Parti’ye geçecek bilgisi var. Mansur Yavaş ile görüşüp son kararını verir. Yeni Parti’den sürpriz teklif bekler.

Kani Torun ise öncelikle AK Parti’den gelecek teklifi bekliyor. Bu teklifin gelmemesi halinde DEM Parti’ye geçmesi bekleniyor. Son olarak Yeni Yol dağılacak."

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