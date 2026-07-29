FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar

Geride bıraktığımız sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'de üst üste puan silme cezaları yiyen Adana Demirspor'a yeni sezon öncesi bir kötü haber daha geldi.

ADANA DEMİRSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a bir dosya kapsamında 6 puan tenzili cezası uygulandı.

YENİ SEZONA -6 İLE BAŞLAYACAK

FIFA'nın aldığı bu karar doğrultusunda, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Adana Demirspor'un ligdeki mevcut puanından 6 puan düşülecek ve sezona -6 puan ile başlayacak.