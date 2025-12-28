Kayseri okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Kayseri'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KAYSERİ VALİLİĞİ)?

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarıların ardından kar yağışı birçok bölgede ulaşımda aksamalara ve olumsuz hava şartlarına neden oldu. Artan riskler karşısında valilikler tedbirlerini devreye alarak bazı il ve ilçelerde eğitime ara verme kararı aldı. Kayseri için ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, "29 Aralık Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME FIRTINA ENGELİ

Zonguldak'ta etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada; fırtına, yağmur ve kar yağışının sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla birlikte kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetleri durduruldu. İl genelinde yapılması planlanan e-sınavlar da iptal edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ŞIRNAK'TA BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR TATİL

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve don riskinin öğrenciler ile eğitim personeli açısından tehlike oluşturabileceği vurgulandı. İlçedeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri durduruldu.

KASTAMONU'DA 10 İLÇEDE TAM TATİL

Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle birçok ilçede eğitime ara verildi. Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm kademelerde okullar tatil edildi. Abana ve Bozkurt'ta ise taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde de bazı köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim durduruldu.

KARABÜK'TE İL GENELİNDE OKULLAR KAPALI

Karabük'te yoğun kar yağışının etkisini artırması nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi. Resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel kurslar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilirken, hamile ve özel gereksinimli kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN'DA YOĞUN KAR VE SİS NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitim merkezleri, aile destek merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamına alındı.

BOLU'DA OKULLAR VE KURSLAR TATİL

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur'an kursları da karardan etkilendi. Hamile, engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI TEDBİRİ

Düzce'de hafta sonu etkili olan kar yağışının pazartesi günü şiddetini artırmasının beklenmesi üzerine il genelinde eğitime ara verildi. Resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim durduruldu. Engelli, hamile ve çocuğu kreş ya da anaokuluna giden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

BARTIN'DA FIRTINA VE BUZLANMA ALARMI

Bartın'da kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Kreşlerden liselere, halk eğitim merkezlerinden özel kurslara kadar tüm kurumlar tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan bazı personel grupları idari izin kapsamına alındı.

MUŞ'TA ÜNİVERSİTELER HARİÇ TATİL

Muş'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın çalışanlar idari izinli sayıldı.

BİTLİS'TE TÜM OKULLAR KAPALI

Bitlis'te yer yer kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle il genelinde tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak.

YOZGAT'TA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Yozgat'ta düşük hava sıcaklığı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ'DE İL GENELİNDE TATİL KARARI

Hakkari'de kar yağışı ve buzlanma riskinin artması nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile 0-12 yaş arası çocuğu olan kamu personelinden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de şu ana kadar valilik tarafından alınmış il genelini kapsayan resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.