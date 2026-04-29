Namaz için uyandı, oğlunu banyoda ölü buldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babasıyla yaşayan bir kişi, evin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Namaz vakti için kurduğu alarmın çalmasıyla uyanan baba, banyoda oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tren Yolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Babası İ.M. (80) ile birlikte yaşayan Halil Metingider (44), iddiaya göre babası uyuduğu sırada yıkanmak için banyoya girdi.

Namaz vakti için kurduğu saatin çalmasıyla uyanan baba İ.M., abdest almak amacıyla banyoya gittiğinde oğlunu yerde hareketsiz halde buldu. Oğlunu kaldırmaya çalışan baba başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Metingider'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metingider'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba İ.M., ifadesinde, "Evde beraberdik. Ben uyudum. Namaz vakti için saat kurmuştum. Saat çalınca abdest almak için banyoya gittim. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Kaldırmaya çalıştım ama kaldıramadım, sonra sağlık ekiplerini çağırdım. Herhangi bir sorunumuz yoktu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu

Harabede geçen 7 yıl! Nazar'ına en sonunda kavuştu