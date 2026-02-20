Haberler

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesinin yayınlanması sonrası yeni atanan kaymakamların görev yerleri neresi merak edildi. İşte Kaymakam Kararnamesi! 20 Şubat 2025 hangi kaymakam nereye atandı?

2025 yılı kaymakamlar kararnamesi için bekleyiş sona erdi. 20 Şubat Cuma Resmi Gazete yayınlanması ile Kaymakam Kararnamesi yayınlandı! İşte, yeni kaymakam atama yerleri

20 ŞUBAT CUMA 2025 HANGİ KAYMAKAM NEREYE ATANDI?

20 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yeni kaymakam görev yerleri açıklandı.

İşte kaymakamlar kararnamesi ve atamalar listesi:

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Kaymakamlar Atama Kararnamesi yayınlandı! Hangi kaymakam nereye atandı 20 Şubat Cuma?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim

Uğurcan'ı yedekleyecek kaleci geliyor! İşte o isim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Napoli'den Galatasaray'a dev jest

Napoli'den Galatasaray'a görülmemiş jest
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada