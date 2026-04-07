İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

TİRE

08 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tire ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3671695’tir. Kesinti, Eğridere Mahallesi’nde Ova Yolu, Vali Sokak, Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sokak, Soğanlık Sokak, Yenişehir Merkez Küme Evleri, Ceviz Sokak, Gaziler Sokak, Eğridere Çayır Küme Evleri, Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, Ambarkavak Küme Evleri, Koyuncu Küme Evleri, Ağıl Sokak, Kuyu Başı Sokak, Serap Sokak, Eğridere Köyü İç Yolu, Camiüstü Sokak ve Tarım Ağalar Sokak’ta etkili olacaktır. Saruhanlı Mahallesi de kesintiden etkilenecektir. Osmancık Mahallesi’nde Osmancık Köyü İç Yolu, Değirmenaltı Sokak, Yokuş Sokak, Akasya Sokak, Osmancık Yolu Küme Evleri, Limon Sokak, Molla Mehmet Sokak ve Şehit Çavuş İlker Arslan Sokak’ta kesinti yaşanacaktır. Çobanköy Mahallesi’nde Saruhanlı Merkez Küme Evleri, Çeşmebaşı Küme Evleri, Şehit Mesut Küme Evleri ve Çoban Merkez Küme Evleri; Yenişehir Mahallesi’nde ise Yenişehir Yolu ve Sedir Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

TORBALI

07 Nisan 2026 tarihinde, 00.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Torbalı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3674201’dir. Kesinti Muratbey, Yemişlik, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk ve Tepeköy mahallelerinde planlanmıştır. Muratbey Mahallesi’nde çok sayıda sokak ile birlikte Apti Erel Caddesi, Atilla Sunar Caddesi, Seyit Gezici Caddesi ve İbrahim Kesici Caddesi kesintiden etkilenecektir. Yemişlik Mahallesi’nde 6008. Sokak, Aydın Caddesi, Seymen Ali Sekban Sokak, 6031. Sokak, 6029. Sokak, 6027. Sokak, 6025. Sokak, 6023. Sokak, 6022. Sokak, 6020. Sokak ve 519. Sokak’ta kesinti olacaktır. Cumhuriyet Mahallesi’nde Doğan Bursalıoğlu Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde 4566. Sokak ve 1007/2. Sokak, Tepeköy Mahallesi’nde ise İsmetpaşa Caddesi, Hürriyet Caddesi, Erdinç Tekirli Caddesi, Tepeköy Atatürk Sokak, Şehit Er Ali Çelik Alt Geçidi ve çok sayıda ara sokak kesintiden etkilenecektir.

07 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak çalışma kapsamında Kesinti ID 3674208 ile Taşkesik, Arslanlar, Karşıyaka, Yedi Eylül, Eğerci ve Çaybaşı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Taşkesik Mahallesi’nde Bayındır Asfaltı Caddesi, Eres Sokak, 6130. Sokak, 6370 ile 6377 arasındaki sokaklar, Demiryolu Sokak ve Gar Sokak etkilenecektir. Karşıyaka Mahallesi’nde 7306. Sokak, 7311. Sokak, 7319. Sokak, Karşıyaka 1. Küme Evleri, Eğerci 1. Küme Evleri ve 1519. Sokak’ta kesinti olacaktır. Yedi Eylül Mahallesi’nde 5601. Sokak ve 5646. Sokak, Eğerci Mahallesi’nde Eğerci 2. Küme Evleri, Killik Küme Evleri, Eğerci 3. Küme Evleri ve 12. Cadde, Çaybaşı Mahallesi’nde ise Çaybaşı 1. Küme Evleri etkilenecektir.

07 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılacak çalışma kapsamında Kesinti ID 3674220 ile Karakızlar, Gazi Mustafa Kemal, Karakuyu, Ormanköy ve Karaot mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Karakızlar Mahallesi’nde Karakızlar Mahallesi Atatürk Caddesi ile 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6148, 6149, 6150, 6152, 6153, 6154, 6170, 6171, 6172, 6173 ve 6174/1 numaralı sokaklar ile Karakızlar Köy Yolu etkilenecektir. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde Avcı Sokak, Fatih Caddesi, Gonca Gül Sokak ve Yaren Dede Sokak’ta; Karakuyu Mahallesi’nde ise Mersinkürü Sokak, Stadyum Sokak, Değirmenüstü Sokak, Nar Çiçeği Sokak, Arslan Sokak, Balcılar Sokak, Çiftlik Yolu, Karabekir Caddesi ve çok sayıda sokakta kesinti olacaktır. Ormanköy Mahallesi’nde 6330/1. Sokak, Karaot Mahallesi’nde ise Karaot Köy Yolu Küme Evleri ve Karaot Köyü İç Yolu etkilenecektir.

07 Nisan 2026 tarihinde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak çalışma kapsamında Kesinti ID 3674224 ile Düverlik, Helvacı, Ormanköy, Gazi Mustafa Kemal, Dirmil, Çamlıca ve Dağteke mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Düverlik Mahallesi’nde 6338/4. Sokak ve Düverlik Yolu Küme Evleri; Helvacı Mahallesi’nde 6279 ile 6293 arasındaki çok sayıda sokak; Ormanköy Mahallesi’nde 6330 ile 6338 arasındaki sokaklar; Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde Yel Değirmeni Caddesi ve Çamlı Yol Sokak; Dirmil Mahallesi’nde Ata Caddesi, Zincirli Sokak, Yağhaneler Sokak, Gazi Caddesi ve çok sayıda sokak; Çamlıca Mahallesi’nde Çamlıca Yolu Küme Evleri, Çamlıca Köyü İç Yolu ve Taştepe Caddesi; Dağteke Mahallesi’nde ise Dedepınarı Sokak ile 6230, 6231, 6233 ve 6234 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

07 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674242 kapsamında Yazıbaşı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Balkan Caddesi, Pizza Pizza Sokak, Pınar Sokak, Turna Sokak, Zeki Müren Sokak, Şirin Sokak, 9208. Sokak, 218. Sokak, 216. Sokak, Bülbül Sokak, Namık Kemal Caddesi, 9230/1. Sokak, 339. Sokak, Serçe Sokak, Kiraz Sokak, 9209. Sokak, 224. Sokak, 9226. Sokak, Akdeniz Sokak, Atatürk Caddesi, Atmaca Sokak, Açelya Sokak, Begonya Sokak, Deniz Sokak, Dere Sokak, Doğan Sokak, Fırat Sokak, Keklik Sokak, 9207. Sokak, Kumru Sokak ve Marmara Sokak etkilenecektir.

08 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674274 kapsamında Ahmetli, Özbey ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ahmetli Mahallesi’nde Gazi Atatürk Meydanı, 15. Cadde, 9. Cadde ile 6100, 6101, 6101/2, 6102, 6102/1, 6103, 6104, 6104/1, 6105, 6105/2, 6106, 6106/1, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111 ve 6112 numaralı sokaklar etkilenecektir. Özbey Mahallesi de kesinti kapsamındadır. Yeniköy Mahallesi’nde ise Bayrak Caddesi’nde kesinti yaşanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674279 kapsamında Yoğurtçular, Yeşilköy, Demirci ve Fevzi Çakmak mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yoğurtçular Mahallesi’nde 6441, 6448, 6448/1, 6449, 6450, 6451, 6451/1, 6452, 6453 ve 6454 numaralı sokaklar etkilenecektir. Yeşilköy Mahallesi’nde 6421, 6421/1, 6422, 6423, 6423/1, 6423/2, 6423/3, 6423/5, 6424, 6424/1, 6425, 6426, 6427, 6427/1, 6427/2, 6427/3 ve 6428 numaralı sokaklar ile İzmir Aydın Caddesi ve Tahtalı Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Demirci Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Fatma Deresi Küme Evleri, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 6250, 6250/1, 6251, 6251/1, 6252, 6253, 6253/1, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6262/1, 6263 ve 6420 numaralı sokaklar etkilenecektir. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise 59/4. Sokak ve 8103/1. Sokak’ta kesinti olacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674284 kapsamında Ertuğrul, Yedi Eylül ve Alpkent mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ertuğrul Mahallesi’nde Ziya İnceoğlu Caddesi ve Torbalı Caddesi, Yedi Eylül Mahallesi’nde 5572, 5593 ve 5632 numaralı sokaklar, Alpkent Mahallesi’nde ise Naci Tuncel Caddesi ve Aydın Caddesi etkilenecektir.

09 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3676880 kapsamında Yazıbaşı Mahallesi’nde Akdeniz Sokak, Pizza Pizza Sokak, Marmara Sokak, Kumru Sokak, 224. Sokak, Fırat Sokak, 9209. Sokak, Doğan Sokak, Atmaca Sokak, Bülbül Sokak ve Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3676882 kapsamında Yazıbaşı Mahallesi’nde Atmaca Sokak ve Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3676899 kapsamında İnönü Mahallesi’nde 132/1. Sokak, 132/2. Sokak, 142/1. Sokak, 144. Sokak, 155/1. Sokak, 161. Sokak, 175/1. Sokak, Ahmet Özkan Bulvarı ve İzmir Aydın Caddesi etkilenecektir.

09 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3676909 kapsamında İnönü Mahallesi’nde 136, 144, 144/4, 144/6, 147, 149, 151, 153, 155/1 ve 161 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÖDEMİŞ

07 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674138 kapsamında Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Hıdırbey Sokak, Hacı Abdullah Efendi Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Dumlupınar Sokak, Demir Baba Caddesi, Uluselvi Sokak, Börekçi Sokak, Akmescit Sokak, 1. Spor Sokak, 2. Spor Sokak, 1. Beyzade Sokak, 2. Beyzade Sokak, 3. Beyzade Sokak, Gazi Atatürk Caddesi, Sancak Sokak, İncir Sokak, Tarih Sokak, Onur Sokak, Güdük Minare Sokak, Gökçen Sokak, Üç Eylül Sokak, Kocaçeşme Sokak, Aydınoğlu Sokak, Birgi Cumhuriyet Sokak, Taşpazar Küme Evleri, İmam-ı Birgivi Sokak, 18 Evler Sokak, Çörekbaba Küme Evleri, Santral Küme Evleri, Sinne Sokak, Berrak Sokak, Birgi Deresi Küme Evleri, Şehit Muammer Gönen Sokak, Şehit Raşit Başoğlu Sokak, Şehit Erdal Canpolat Sokak, Birgi Atatürk Sokak, Kayhan Girgin Sokak, Arif Çelebi Sokak, İrimağzı Küme Evleri, Hacı Osman Sokak, Allame Sokak, Çay Sokak, Şehit Gürol Madan Caddesi, İsabey Sokak, Üskesler Küme Evleri, Çakırağa Sokak, Yarbaşı Sokak, Umurbey Caddesi, Ufuk Sokak, Saraçlar Sokak, Muhittin Efendi Sokak, Meydanbaşı Sokak, Kızılmescit Sokak, Derviş Ağa Sokak, Kenar Sokak, Karaoğlu Sokak ve Hacıguz Sokak’ta etkili olacaktır.

07 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674259 kapsamında Süleyman Demirel Mahallesi’nde 1044, 1051, 1052, 1058, 1059, 1063, 1066, 1069 ve 1073 numaralı sokaklar ile Şehit Adnan Menderes Bulvarı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674140 kapsamında Birgi Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Birgi’de çok sayıda cadde, sokak ve küme evi etkileyecek olup 07 Nisan tarihli Birgi kesintisine benzer alanları kapsamaktadır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 10.30 ile 14.30 saatleri arasında Kesinti ID 3674146 kapsamında Türkmen Mahallesi’nde İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674155 kapsamında Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bebekler ve Üzümlü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Köseler Mahallesi’nde Köseler Köyü Yolu, Koca Mezar Küme Evleri ve isimsiz Köseler Küme Evleri; Tosunlar Mahallesi’nde Başova Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Delice Küme Evleri ve Tosunlar Küme Evleri; Suçıktı Mahallesi’nde Manastır Küme Evleri ve Suçıktı Küme Evleri; Ortaköy Mahallesi’nde Ortaköy Küme Evleri; Karadoğan Mahallesi’nde Karadoğan Küme Evleri; Dereuzunyer Mahallesi’nde Dereuzunyer Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu ve Bebekler Köyü İç Yolu; Çamyayla Mahallesi’nde Çamyayla Küme Evleri; Bebekler Mahallesi’nde Bebekler Küme Evleri; Üzümlü Mahallesi’nde ise Üzümler Küme Evleri etkilenecektir. Demircili Mahallesi de kesinti kapsamındadır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674267 kapsamında Süleyman Demirel Mahallesi’nde 1044, 1051, 1052, 1058, 1059, 1063, 1066, 1069 ve 1073 numaralı sokaklar ile Şehit Adnan Menderes Bulvarı’nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 13.30 saatleri arasında Kesinti ID 3674275 kapsamında Hürriyet, Bucak, Cevizalan, İnönü, Birgi, Yeniceköy, Ocaklı, Zafer, Umurbey, Türkmen, Kuvvetli, Cumhuriyet, Bengisu, Atatürk, Akıncılar, Küçükavulcuk, Günlüce, Gerçekli, Büyükavulcuk, Beyazıtlar, Üçkonak, Kutlubeyler, Kemer ve Hacıhasan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Hürriyet Mahallesi’nde Kayısı Sokak, Şehit Öz Polat Caddesi, Kirazlı Sokak, Kayın Sokak, Ihlamur Sokak, Elmalı Sokak, Badem Sokak, Atlı Sokak, 1602. Sokak, Kavaklı Sokak ve Leylak Sokak; Bucak Mahallesi’nde Hacı Abbak Sokak, Bucak Köyü Küme Evleri ve Karayiğit Küme Evleri; Cevizalan Mahallesi’nde Cevizalan Küme Evleri; İnönü Mahallesi’nde Lise Caddesi, Şirin Sokak, Şifa Sokak, Şahin Sokak, İnceoğlu Sokak, Çınarlı Sokak, Çiçekli Sokak, Yayla Caddesi, Vatan Sokak, Toros Sokak, Temiz Sokak, Sefa Sokak, Saraçoğlu Caddesi, Preveze Caddesi, Kışla Sokak, Kunuri Sokak, Kanuni Caddesi, Ferhat Sokak, Bursa Sokak, Baylan Sokak, Altay Sokak, Adana Sokak, 750. Sokak, 704. Sokak, 1. Söğüt Sokak, 2. Söğüt Sokak, 767. Sokak, 1. İşçiler Sokak ve Tütüncüler Sokak etkilenecektir. Birgi Mahallesi’nde ise çok geniş bir alanda çok sayıda sokak, cadde ve küme evinde kesinti olacaktır. Ayrıca Yeniceköy, Ocaklı, Zafer, Umurbey, Türkmen, Kuvvetli, Cumhuriyet, Bengisu, Atatürk, Akıncılar, Küçükavulcuk, Günlüce, Gerçekli, Büyükavulcuk, Beyazıtlar, Üçkonak, Kutlubeyler, Kemer ve Hacıhasan mahallelerinde belirtilen cadde, sokak, küme evi ve mevkiiler de kesintiden etkilenecektir.

08 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 13.30 saatleri arasında Kesinti ID 3674282 kapsamında Bozdağ, Birgi, Gölcük, Artıcak, Ovacık, Tekke, Yolüstü, Oğuzlar, Mursallı, Zafer, Umurbey, İnönü, Hürriyet, Günlüce, Dolaylar, Çobanlar, Çağlayan ve Bayırlı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bozdağ Mahallesi’nde çok sayıda cadde, sokak ve küme evi; Birgi Mahallesi’nde Akpınar Küme Evleri ve Birgi Deresi Küme Evleri; Gölcük Mahallesi’nde çok geniş bir alanda çok sayıda cadde ve sokak; Artıcak, Ovacık, Tekke, Yolüstü, Oğuzlar, Mursallı, Zafer, Umurbey, İnönü, Hürriyet, Günlüce, Dolaylar, Çobanlar, Çağlayan ve Bayırlı mahallelerinde ise belirtilen küme evleri, mevkiiler, cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecektir.

09 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3676725 kapsamında Ödemiş ilçesinde Ortaköy Mahallesi’nde Ortaköy Küme Evleri ile Karadoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

07 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674078 kapsamında Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yamanlar Mahallesi’nde Yamanlar Küme Evleri ve Karagöl Yolu Küme Evleri, Sancaklı Mahallesi’nde ise Sancaklı Köy Yolu, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Küme Evleri etkilenecektir.

07 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674484 kapsamında Şemikler Mahallesi’nde 6311, 6314, 6315, 6316, 6316/1, 6316/4 ve 6316/5 numaralı sokaklar ile Anadolu Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

07 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674494 kapsamında Şemikler Mahallesi’nde 6299/4, 6300, 6300/1, 6300/2, 6300/3, 6302, 6303, 6304, 6306, 6312, 6313, 6316 ve 6316/5 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kesinti ID 3670179 kapsamında Şemikler ve Demirköprü mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Şemikler Mahallesi’nde Ordu Bulvarı, 6182. Sokak, 6200. Sokak, 6202. Sokak, 6203. Sokak, 6204. Sokak, 6205. Sokak, 6221/7. Sokak ve 6221/10. Sokak; Demirköprü Mahallesi’nde ise Demirköprü Parkı, 6178, 6178/1, 6178/2, 6179, 6180, 6180/1, 6181, 6181/1 ve 6181/2 numaralı sokaklar etkilenecektir.

08 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3670192 kapsamında Bahriye Üçok Mahallesi’nde 1762, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764, 1766, 1769, 1822, 1824 ve 1854 numaralı sokaklar ile Berin Taşan Sokak, Rüştü Sardağ Caddesi, Latife Hanım Sokak ve Girne Bulvarı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3670199 kapsamında Bahriye Üçok Mahallesi’nde Latife Hanım Sokak, 1671. Sokak, 1764. Sokak ve Rüştü Sardağ Caddesi etkilenecektir.

08 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3670202 kapsamında Bahriye Üçok Mahallesi’nde 1671, 1762, 1763, 1766 ve 1778 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kesinti ID 3670316 kapsamında Bostanlı Mahallesi’nde Profesör Doktor Yusuf Vardar Sokak, Muharrem Candaş Sokak, Cengiz Kocatoros Sokak, 1735. Sokak ve 1787/1. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA

07 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674229 kapsamında Yıldızlar Mahallesi’nde Çamlık Sokak, Koca Musa Sokak, Toker Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674236 kapsamında Yıldızlar Mahallesi’nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Hasan Çavuş Sokak ve Manastır Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674279 kapsamında Karacaağaç Mahallesi’nde Meşelik Yolu Sokak ve 4010. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674245 kapsamında Yıldızlar Mahallesi’nde Koca Musa Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Toker Sokak ve Çamlık Sokak etkilenecektir.

BERGAMA

07 Nisan 2026 tarihinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3671214 kapsamında İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü İç Yolu, Kozak Bergama Yolu ve İncecikler Köyü Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3673110 kapsamında İneşir ve Sarıcaoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. İneşir Mahallesi’nde Bergama İvrindi Yolu ve İneşir Köyü İç Yolu, Sarıcaoğlu Mahallesi’nde ise Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu etkilenecektir.

08 Nisan 2026 tarihinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3671220 kapsamında İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü Yolu, Kozak Bergama Yolu ve İncecikler Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3671238 kapsamında Pınarköy Mahallesi’nde Tepe Küme Evleri ve Pınarköy Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kesinti ID 3672987 kapsamında Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3674614 kapsamında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir.

09 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kesinti ID 3676827 kapsamında Atatürk Mahallesi’nde Bakır Sokak, Ozan Sokak, Kaya Sokak, 208. Sokak, Madra Sokak ve Tunç Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.