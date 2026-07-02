İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

Bergama ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.50 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3743076 olan kesintiden Alhatlı, Alibeyli, Aşağıılgındere, Ayaskent, Aziziye, Çamoba, Doğancı, Durmuşlar, Göçbeyli, Göçbeyli Kaplan, Ilgıncaber, Kadıköy, Kozluca, Muratlar, Paşaköy, Yalnızdam, Yeniler ve Zağnoz mahalleleri etkilenecektir.

Bergama ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746374 olan kesintiden Aşağıcuma, Çamavlu, Göbeller, Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey ve Yukarıcuma mahalleleri etkilenecektir.

Bergama ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 15.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746388 olan kesintiden Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahalleleri etkilenecektir.

BORNOVA

Bornova ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3742922 olan kesintiden Yakaköy Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3742924 olan kesintiden Beşyol Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746084 olan kesintiden Yeşilova Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 07.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748685 olan kesintiden Çiçekli, Karaçam, Kavaklıdere ve Yakaköy mahalleleri etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748688 olan kesintiden Erzene Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 01.00 ile 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748831 olan kesintiden Doğanlar Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3749176 olan kesintiden Doğanlar Mahallesi etkilenecektir.

Bornova ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3749179 olan kesintiden Doğanlar Mahallesi etkilenecektir.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746085 olan kesintiden Alaçatı Mahallesi etkilenecektir.

Çeşme ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746091 olan kesintiden Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahalleleri etkilenecektir.

Çeşme ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747396 olan kesintiden Germiyan, Ildır, Reisdere ve Şifne mahalleleri etkilenecektir.

Çeşme ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747399 olan kesintiden Ildır Mahallesi etkilenecektir.

Çeşme ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748825 olan kesintiden Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahalleleri etkilenecektir.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3738752 olan kesintiden Beşpınar ve Sütçüler mahalleleri etkilenecektir.

Kemalpaşa ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3738754 olan kesintiden Akalan, Aşağıkızılca, Çambel, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler ve Yukarıkızılca Merkez mahalleleri etkilenecektir.

Kemalpaşa ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3740182 olan kesintiden Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Yeni ve Sarılar mahalleleri etkilenecektir.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 13.30 ile 18.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746517 olan kesintiden Mavidere ve Sırımlı mahalleleri etkilenecektir.

Kiraz ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 00.30 ile 03.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748941 olan kesintiden Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy ve Yeniköy mahalleleri etkilenecektir.

Kiraz ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748951 olan kesintiden Aydoğdu ve Suludere mahalleleri etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747158 olan kesintiden Türkmen ve Üç Eylül mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747162 olan kesintiden Beyazıtlar, Birgi, Büyükavulcuk, Emmioğlu, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Kışla, Küçükavulcuk, Kurucuova, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Üç Eylül, Üçkonak, Umurbey, Yolüstü ve Zafer mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747169 olan kesintiden Bademli, Mescitli ve Ovakent mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 13.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747272 olan kesintiden İnönü ve Mursallı mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747322 olan kesintiden İnönü ve Mursallı mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747335 olan kesintiden Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747349 olan kesintiden Yeniceköy Mahallesi etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748729 olan kesintiden İnönü ve Mursallı mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748733 olan kesintiden Yeniceköy Mahallesi etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748759 olan kesintiden Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748763 olan kesintiden Hürriyet ve Ocaklı mahalleleri etkilenecektir.

Ödemiş ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748770 olan kesintiden Ocaklı Mahallesi etkilenecektir.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746159 olan kesintiden Düzce Mahallesi etkilenecektir.

Seferihisar ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746206 olan kesintiden Kavakdere ve Orhanlı mahalleleri etkilenecektir.

Seferihisar ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747255 olan kesintiden Düzce ve Ulamış mahalleleri etkilenecektir.

Seferihisar ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748886 olan kesintiden Akarca Mahallesi etkilenecektir.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3746212 olan kesintiden Yelki Mahallesi etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 01.00 ile 05.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747226 olan kesintiden Çamlı, Kahramandere, Küçükkaya, Mustafa Kemal Paşa, Payamlı ve Yelki mahalleleri etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 3 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747240 olan kesintiden Kahramandere Mahallesi etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3747270 olan kesintiden Yalı Mahallesi etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 00.30 ile 00.45 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748700 olan kesintiden Atatürk, Çelebi ve Kahramandere mahalleleri etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 00.00 ile 00.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748703 olan kesintiden Atatürk, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Yaka ve Yalı mahalleleri etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 00.15 ile 00.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748706 olan kesintiden Çelebi, Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 05.15 ile 05.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748709 olan kesintiden Atatürk, Çelebi ve Kahramandere mahalleleri etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 05.00 ile 05.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748712 olan kesintiden Atatürk, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Yaka ve Yalı mahalleleri etkilenecektir.

Güzelbahçe ilçesinde 4 Temmuz 2026 tarihinde, 05.30 ile 05.45 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID 3748805 olan kesintiden Çelebi, Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri etkilenecektir.