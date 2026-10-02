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Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

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Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar
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Yaklaşık 10 yıl süren küslüğün ardından barışan Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel'den sürpriz bir karar geldi. Kaz Dağları'nda bir araya gelerek kırgınlıklarını geride bırakan baba-kız, yıllar sonra bu kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

  • Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel, yaklaşık 10 yıl süren küslüğü ağustos ayında Kaz Dağları'nda bir araya gelerek sonlandırdı.
  • Baba-kız, barışmalarının ardından yıllar sonra ilk kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 yıl boyunca görüşmeyen Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel, aralarındaki küslüğü geride bıraktı. Ağustos ayında Kaz Dağları'nda bir araya gelerek barışan baba-kız, şimdi de yıllar sonra aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

10 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

Uzun süredir görüşmeyen Neco ile Zeynep Özyılmazel, ağustos ayında Kaz Dağları'nda buluştu. Baba-kız, bu görüşmede aralarındaki kırgınlıkları geride bırakarak yaklaşık 10 yıl süren küslüğe son verdi.

BU KEZ AYNI SAHNEDE BULUŞACAKLAR

Barışmalarıyla sevenlerini sevindiren baba-kızdan yeni bir sürpriz geldi. Neco ile Zeynep Özyılmazel, yıllar süren ayrılığın ardından bu kez birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Böylece ikili, özel hayatlarındaki barışmanın ardından müzikte de yeniden yan yana gelecek.

BABA-KIZDAN SÜRPRİZ BULUŞMA

Yıllar sonra gerçekleşen ilk buluşmalarıyla dikkat çeken Neco ve Zeynep Özyılmazel'in aynı sahneyi paylaşacak olması, baba-kızın ilişkilerinde başlayan yeni dönemin ardından gelen dikkat çekici gelişme oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

demedi deme ibrahim neconun kızı necoyu yarı yolda bırakacak

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