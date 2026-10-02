Haberler

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da 93 yaşındaki engelli Marie-Louise evinde ölü bulundu. Otopsi, yaşlı kadında cinsel şiddet bulguları, çok sayıda yaralanma ve boğulmayla uyumlu boyun travması olduğunu ortaya koydu. Olay yerinde kadının cansız bedeninin üzerinde uyurken bulunduğu belirtilen 34 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, savcılık tecavüz bağlantılı cinayet suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.

  • Fransa'nın Toulouse kentinde 93 yaşındaki engelli Marie-Louise, 27 Eylül'de Minimes bölgesindeki evinde ölü bulundu.
  • Otopsi sonuçlarında cinsel şiddeti düşündüren lezyonlar, kaburga ve omurga kırıkları, yüzde morluklar ve boyunda boğulmayla uyumlu travmatik izler tespit edildi.
  • 34 yaşındaki Sudanlı şüpheli olay yerinde çıplak ve alkollü halde gözaltına alındı; tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında 'tecavüzden önce veya sonra işlenen cinayet' kapsamında soruşturma başlatılması talep edildi.

Fransa'nın Toulouse kentinde 93 yaşındaki engelli Marie-Louise'un evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada otopsi sonuçları ortaya çıktı. İncelemede cinsel şiddeti düşündüren lezyonlar, kaburga ve omurga kırıkları, yüzünde çok sayıda morluk ile boynunda boğulmayla uyumlu travmatik izler tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ek incelemeler sürüyor.

KOMŞULAR SESLERİ DUYUP POLİSİ ARADI

Olay, 27 Eylül'de Toulouse'un Minimes bölgesinde meydana geldi. Komşuların evden gelen bağırışlar, küfürler ve darbe seslerini duyması üzerine polis ekipleri adrese yönlendirildi.

Ekipler eve girdiklerinde yerde ve yatakta kan izleriyle karşılaştı. Yapılan aramada Marie-Louise'un cansız bedeni banyoda bulundu. 34 yaşındaki bir erkek şüphelinin ise çıplak ve alkollü halde kadının üzerinde bulunduğu bildirildi.

AYLARDIR YATAĞA BAĞIMLIYDI

Marie-Louise'un geçirdiği rahatsızlığın ardından aylardır yatağa bağımlı olduğu ve tek başına hareket etmekte zorlandığı belirtildi. Çevresindekilerin günlük ihtiyaçlarında yardımcı olduğu yaşlı kadının, bakıcıları ve yakınlarının kolaylıkla içeri girebilmesi için kapısını zaman zaman kilitlemediği aktarıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Polis, olay yerindeki 34 yaşındaki Sudanlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin yakalandığı sırada alkollü olduğu, polise direndiği ve müdahale sırasında bir polis memurunu yaraladığı belirtildi.

Şüphelinin geçmişine ilişkin ilk haberlerde birbiriyle çelişen bilgiler yer aldı. Bazı yayınlar daha önce polisle karşı karşıya geldiğini öne sürerken, daha sonraki haberlerde Fransa'da mülteci statüsüne sahip olduğu ve sabıka kaydının bulunmadığı bildirildi.

OTOPSİDE CİNSEL ŞİDDET VE BOĞULMA BULGULARI

Otopsi, soruşturmanın seyrini değiştiren bulguları ortaya çıkardı. Toulouse Savcılığına göre 93 yaşındaki kadında cinsel şiddeti düşündüren lezyonların yanı sıra kaburga ve omurga kırığı, yüz bölgesinde morluklar ve boynunda havasız bırakılmayla uyumlu travmatik yaralanmalar tespit edildi. Adli tıp uzmanlarının yapacağı ek incelemelerle Marie-Louise'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

TECAVÜZLE BAĞLANTILI CİNAYET SUÇLAMASI

Savcılık, 34 yaşındaki şüpheli hakkında “tecavüzden önce veya sonra işlenen cinayet” kapsamında adli soruşturma başlatılmasını talep etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında psikiyatrik değerlendirme yapılması da gündemde.

Polis şimdi şüphelinin eve nasıl girdiğini, Marie-Louise'u daha önceden tanıyıp tanımadığını ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini belirlemeye çalışıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Birinci yaşını kutlamaya 7 sene kalmış-yazık olmuş!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

Demet Özdemir yeni imajıyla resmen büyüledi!

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

Ünlü oyuncudan Bali'de ikinci düğün! Organizasyonun maliyeti şaşırttı
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda