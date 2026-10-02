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Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

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Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı
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Pegasus Hava Yolları, gerekli onayların tamamlanmasının ardından Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu'nun satın alma işlemini tamamladı. Dev satın almayla birlikte Pegasus'un filosundaki uçak sayısı 175'i aştı.

  • Pegasus Hava Yolları, Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu'nun satın alımını tamamladı.
  • İki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175'in üzerinde olup, 140 uçağı kapsayan kesin siparişler bulunuyor.
  • Smartwings, mevcut markasıyla faaliyetlerine devam edecek.

Pegasus Hava Yolları, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınması ve kapanış için gerekli koşulların sağlanmasının ardından, Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu’nun satın alımını başarıyla tamamladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre işlemin tamamlanması, Pegasus Hava Yolları’nın uluslararası ayak izi ve Smartwings Grubu’nun gelecekteki büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Bu stratejik ortaklık, birbirini tamamlayan güçlü yönlere ve uzun vadeli büyümeye yönelik ortak bir hedefe sahip iki köklü havacılık şirketini bir araya getiriyor.

 PEGASUS'UN UÇAK SAYISI 175'İN ÜSTÜNE ÇIKTI

İki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175’in üzerinde olurken her iki hava yolunun halihazırda vermiş olduğu 140 uçağı kapsayan kesin uçak siparişleri geleceğe yönelik büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

Açıklamada “1990 yılında kurulan Pegasus Hava Yolları, 2005 yılında düşük maliyetli iş modelini benimsemesinden bu yana, ‘herkesin uçma hakkı’ olduğu inancıyla hava ulaşımını milyonlarca kişi için erişilebilir hale getiriyor. Bugün Pegasus, 57 ülkede 161 noktaya uçuş gerçekleştirirken, dünyanın en genç ve yakıt verimliliği en yüksek filolarından birini işletiyor” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Tatil odaklı hava yolu taşımacılığında önde gelen Smartwings Grubu, Czech Airlines (CSA) markasıyla birlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en köklü hava yolu gruplarından biri. Grup, 20 ülkede 80 destinasyona uzanan uçuş ağı ve önde gelen tur operatörleriyle güçlü iş birlikleriyle bölgenin havacılık pazarında önemli bir konuma sahip. Her iki hava yolunun güçlü yönleri ve deneyiminin bir araya gelmesiyle uzun vadeli büyüme için daha güçlü bir yapı oluşturulması; misafirler, çalışanlar ve iş ortakları için yeni fırsatlar yaratılması hedefleniyor. Smartwings, günlük operasyonlarını, müşteri ilişkilerini ve hizmet sunumunu sürdürerek mevcut markasıyla faaliyetlerine devam ederken inovasyon ve gelişim ile yeteneklerin gelişimi için yeni fırsatlara sahip olacak.”

"YENİ BİR YOLCULUĞUN BAŞLANGICI"

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, şunları söyledi:

“Hikayemiz, herkesin uçabildiği bir dünya hayaliyle başladı. Bugün Pegasus Hava Yolları ve Smartwings olarak bu hayali daha da ileriye taşımak üzere bir araya geliyoruz. Birlikte daha da büyüyebilir ve her birimizin tek başına sunabileceğinden daha fazla seçeneği misafirlerimize sunabiliriz. Her bir hava yolunun arkasındaki insanlar ve ilişkiler, bundan sonraki döneme duyduğum güvenin temelini oluşturuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu hikâyenin yeni bölümünü yazmayı heyecanla bekliyoruz.”

Smartwings Kurucu Ortağı Jirí Šimáne ise şöyle konuştu:

“Smartwings, yıllar içinde çalışanlarının özverisi, yolcularının ve iş ortaklarının sadakatiyle inşa edildi. Bu yolculukta emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Pegasus’un, bu güçlü yönleri ileriye taşımak, gelecekteki büyümeyi desteklemek ve her iki hava yoluyla bağlantılı herkes için kalıcı değer yaratmak adına doğru ortak olduğuna inanıyoruz.”

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Ben almanyada emekliyim senede 2-3 defa Türkiyeye gidip geliyorum, arada ufakta olsa bir fiyat farki olmasi sebebinle pegasus´la ucuyorum ancak THY ile arada büyük ucurum var ucaklar konfor ve hizmet bakimindan cok farkli ucak icinde ikram degil satis esas alinmis su bile havaalanindan pahali kagit bardakta 20 cl. dandik kahve bile 5€ .

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