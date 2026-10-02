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Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet

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Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet
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Oyuncu Çağlar Ertuğrul’un sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında kullandığı saat dikkat çekti. Lüks saat meraklılarının da ilgisini çeken modelin yüksek fiyatı, fotoğrafın öne çıkan detaylarından biri oldu. Saatin piyasa değerinin 2 milyon TL’nin üzerinde olduğu öne sürüldü.

  • Çağlar Ertuğrul'un bir restoranda çekilen fotoğrafında kolundaki saatin Audemars Piguet markasına ait olduğu belirtildi.
  • Söz konusu saatin Royal Oak Chronograph serisine ait olduğu ve sekizgen çerçeve, çelik kasa, metal bilezik ile kronograf göstergeleri taşıdığı ifade edildi.
  • Saatin yaklaşık 2 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu kez rol aldığı projelerle değil, günlük yaşamında kullandığı lüks saatle gündeme geldi. Bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafında bileğindeki saat dikkat çekerken, saatin değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olduğu öne sürüldü.

BİLEĞİNDEKİ SAAT DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Çirkin dizisinde Kadir Tunalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul'un sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı magazin gündeminde öne çıktı.

Bir restoranda yemek yerken görüntülenen oyuncunun kıyafetinden çok bileğindeki saat dikkat çekti. İlk bakışta sade bir aksesuar gibi görünen saatin lüks bir markaya ait olduğu belirtildi.

MARKASI AUDERMARS PIGUET

Ertuğrul'un kullandığı saatin dünyaca ünlü lüks saat markası Audemars Piguet olduğu belirtildi.

Fotoğraftaki modelin, markanın Royal Oak Chronograph serisinin karakteristik tasarım özelliklerini taşıdığı ifade edildi. Saatte sekizgen çerçeve, çelik kasa ve metal bilezik ile kronograf göstergeleri bulunuyor.

DEĞERİ 2 MİLYON 200 BİN TL

Saatin yaklaşık 2 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü. Ancak saatin üretim yılı, kullanım durumu ve kutu ile belgelerinin bulunup bulunmaması gibi unsurların piyasa fiyatını değiştirebileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 41 milimetrelik çelik kasaya sahip olduğu aktarılan modelin otomatik mekanizması ve safir camı da saatin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Ertuğrul'un fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcıların önemli bir bölümü oyuncunun tarzından ziyade kolundaki saatin modeline ve fiyatına odaklandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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