Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım

Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kıbrıs’taki askeri geçit töreninde Yunan ve Rum askerlerinin komutanları eşliğinde "Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım" şeklinde attığı provokatif sloganlar kameraya yansıdı. Tören alanındaki skandal söylemler, törene katılan yabancı askerlerin önünde izleyen Rumlar tarafından alkışlarla karşılandı.
- Güney Kıbrıs'ta 1 Ekim askeri geçit töreninde Yunan ve Rum askerlerinin komutanlarının talimatıyla Türkleri hedef alan intikam sloganları attığı görüntülendi.
- Askerlerin attığı sloganlar arasında 'Mağusa'ya geri döneceğiz', 'Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım' ve 'Dökülen kan için, her köyüm için' ifadeleri yer aldı.
- Törene ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa'dan askerler katıldı; provokatif sloganlar töreni izleyen Kıbrıslı Rumlar tarafından 'bravo' nidalarıyla alkışlandı.
Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 1 Ekim askeri geçit töreninde Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan intikam sloganları attığı ortaya çıktı. Komutanların yönlendirmesiyle atılan skandal sloganlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim törenlerine, Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan provokatif söylemleri damga vurdu. Gazeteci Sefa Karahasan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, askerlerin yürüyüş sırasında intikam çağrıları yaptığı görüldü.
KOMUTAN YÖNLENDİRMESİYLE İNTİKAM SLOGANLARI
Görüntülerde yabancı ülke askerlerinin ardından yürüyen Yunan ve Rum askerlerinin doğrudan Türkleri hedef aldığı belirlendi. Askerlerin, komutanlarının talimatıyla şu küstah sloganları attığı aktarıldı:
- Mağusa’ya geri döneceğiz.
- Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım.
- Dökülen kan için, her köyüm için.
"BROVO" NİDALARIYLA ALKIŞLADILAR
Törene ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa’dan da askerlerin katıldığı öğrenildi. Provokatif sloganlar eşliğinde yürüyen askerlerin, töreni izleyen Kıbrıslı Rumlar tarafından "bravo" nidalarıyla alkışlandığı bildirildi.