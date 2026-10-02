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Belçika-Türkiye maçında 11'ler belli oldu! Montella'dan sürpriz tercihler

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Belçika-Türkiye maçında 11'ler belli oldu! Montella'dan sürpriz tercihler
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Vincenzo Montella; Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'a ilk 11'de şans verirken, Belçika'da Romelu Lukaku ve Leandro Trossard mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak; mücadele TSİ 21.45'te Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak.
  • Türkiye'nin ilk 11'i Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşuyor.
  • Belçika'da Romelu Lukaku ve Leandro Trossard yedek kulübesinde başlayacak; Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında sahaya süreceği ilk 11 şöyle:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Yedekler: Altay, Muhammed, Emirhan, Salih, Demir Ege, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç.

LUKAKU VE TROSSARD YEDEK

Belçika'da Romelu Lukaku ve Leandro Trossard'ın karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olması dikkat çekti.

Belçika'nın ilk 11'i şöyle:

Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne, Godts.

Yedekler: Vandevoort, Penders, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Trossard, Openda, De Winter, Seys, Fofana, Raskin.

UĞURCAN ÇAKIR KALEYE DÖNDÜ

Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi. Montella, Belçika karşılaşmasında kaleyi yeniden Uğurcan Çakır'a teslim etti.

TÜRKİYE İLK PUANLARININ PEŞİNDE

A Milli Takım, grupta oynadığı ilk iki karşılaşmadan puan çıkaramadı. Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İlk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı. Belçika ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup ederken, sahasında Fransa'ya 1-0 kaybetti.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODA YOK

A Milli Takım'da Orkun Kökçü, Belçika karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan maçın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

BELÇİKA İLE 12. RANDEVU

Türkiye ile Belçika tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 karşılaşmada iki takım da 3'er galibiyet alırken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türkiye 17, Belçika ise 18 gol kaydetti. İki ülke arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynandı. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamındaki mücadele 1-1 sona erdi.

MİLLİ TAKIM 657. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. maçına çıkacak. Türkiye, geride kalan 656 maçta 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalarda 907 gol atarken, kalesinde 937 gol gördü.

MONTELLA İLE 39. SINAV

Türkiye, Vincenzo Montella yönetimindeki 39. maçına Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adam yönetimindeki 38 karşılaşmada 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Arı:

kerem ve barış oynuyor 87 milyonluk ülkede başka kimse kalmamış sanki yeter düzgün tai8m kurun lobilerden kurtulup

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