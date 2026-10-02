AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini de sonlandırdı. Tugay’ın ADD’den ayrılması, daha önce CHP’den istifa etmesi ve son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyasi gündemde yeni bir gelişme olarak öne çıktı.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi üyeliğini sonlandırdı.
- Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP üyeliğinden istifa etmiş ve belediye başkanlığını bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı.
- Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki (ADD) üyeliğini de sonlandırdı. Tugay’ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi.
ADD ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi gündemde yeni bir adımla gündeme geldi. Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi üyeliğini sonlandırdı.
Tugay, daha önce CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı almıştı.
CHP’DEN HAZİRAN AYINDA AYRILMIŞTI
Cemil Tugay, 18 Haziran 2026’da CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tugay, kararının gerekçesi olarak CHP’de yaşanan “mutlak butlan” sürecini ve parti içerisindeki gelişmeleri göstermiş, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız şekilde sürdüreceğini belirtmişti.
Tugay'ın istifasının ardından siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, belediye başkanı daha önce herhangi bir partiye geçme planının bulunmadığını ve bağımsız kalacağını açıklamıştı.
ERDOĞAN İLE BEŞTEPE’DE GÖRÜŞTÜ
Tugay’ın ADD üyeliğinden ayrılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede İzmir’in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projelerin ele alındığı açıklandı. Tugay da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İzmir’in gündemindeki önemli konular ile kentteki projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini belirtti.
SİYASİ GELECEĞİ MERAK KONUSU
Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından AKP’ye katılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Tugay ise daha önce yaptığı açıklamalarda herhangi bir partiye geçme planının olmadığını söylemişti.
ADD üyeliğini de sonlandırması ve Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Ancak Tugay’ın herhangi bir siyasi partiye katıldığına ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.