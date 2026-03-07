İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Sultangazi

Sultangazi ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi 2121., 2128., 2131., 2133., 2135., 2136., 2137., 2138., 2139., 2139/1., N Sokak ve Orhan Gazi Sokak ile Yunus Emre Mahallesi 1385. Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci, 2461. Sokak ve 2465. Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi 2. Cebeci, 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2562., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2. Sokak, Eski Edirne Asfaltı, P Sokak ve Çanakkale Şehitleri Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi ilçesinde Yunus Emre Mahallesi 1328/1., 1328/2. ve Lütfi Aykaç Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesi 1. Cebeci, 2458., 2462. ve 2464. Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi 2257. ve 2258. Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi ilçesinde Uğur Mumcu Mahallesi 2336., 2345., 2347. ve N Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Sarıyer ilçesinde Baltalimanı Mahallesi Anafartalar, Bilge, Mercan, Mesut ve Revani Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer ilçesinde Emirgan Mahallesi Emirgan Koru ve Emirgan Korusu Sokak, Reşitpaşa Mahallesi Değirmentepe Ayhan, Değirmentepe Aykan, Emirgan Koru, Gündüz Sefası, Osman Barlas, Özbahar ve Şehit Ali Mergen Sokak ile İstinye Mahallesi Boğaziçi, Fidanlık Çıkmazı, Goncalı Çıkmazı, Katar, Koru, Nadide Çıkmazı, Yeşilce Çıkmazı, Çakıroğlu Çıkmazı, Çamlıklı ve Çim Çıkmazı Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer ilçesinde İstinye Mahallesi Bostan Koru Üstü, Boğaziçi ve Koru Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Asude, Bahçe, Berivan, Bilgi, Dolambaç Çıkmazı, Dostane Çıkmazı, Duru Çıkmazı, Dönemeç Çıkmazı, Dönüşüm, Güley, Papağan Çıkmazı, Öncü, Ören, Örnek ve Öykü Çıkmazı Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı Mahallesi Burak Çıkmazı, Demirbağ Çıkmazı, Fener Yolu, Haber, Hatboyu Çıkmazı, Hoşgörü Çıkmazı, Kalyon Çıkmazı, Karadere, Karahan Çıkmazı, Kavak Çayır, Köprü, Liman, Maslak, Mızrak Çıkmazı, Rumeli Hamam, Rumeli İskele, Sulakbostan, Sulakbostan Bayırı, Çağrı Çıkmazı, Ilkışık ve İskele Meydanı Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı Mahallesi Karakütük Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer ilçesinde Merkez Mahallesi Yeni Mahalle Sokak ile Rumeli Kavağı Mahallesi Karakütük ve Liman Sokak ve Yeni Mahallesi Karakütük Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

Güngören ilçesinde Güven Mahallesi Hanzer ve Kahraman Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören ilçesinde Güven Mahallesi Gelincik Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören ilçesinde Haznedar Mahallesi Burcu, Kınalı ve Parmak Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören ilçesinde Haznedar Mahallesi Adnan Menderes, Bahçe, Bağcılar, Birlik, Cami, Ege, Ergene, Kınalı, Ordu, Sakarya, Sefa, Seyran, Sönmez, Yıldız, İlkyuva ve Şafak Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Ali Rıza Kuzucan, Bağcılar, Tunçdal Yüzatlı, Vitaevleri, Yiğit 3, Zeki Karsan ve Şehit Pilot Rasim İşeri Sokak ile Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi Arda, Bağcılar, Burcu, Meriç, Panayır, Parmak, Seyran, Çapa ve İlkyuva Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Şirinevler Mahallesi Bahadır 1 Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Soğanlı Mahallesi Alper, Nilüfer ve İlhan Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Soğanlı Mahallesi Gökçe ve Umut Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler ilçesinde Soğanlı Mahallesi Sıraevler Sokak ile Siyavuşpaşa Mahallesi Sıraevler Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 2013., 2014., 2052., 2053. Sokak ve Ufuk Sokak ile Mehterçeşme Mahallesi 1967. Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde İncirtepe Mahallesi 253., 257., 262. Sokak ve Turgut Özal Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında yeni trafo merkezi tesisi yatırımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde Namık Kemal Mahallesi ile Zafer Mahallesi bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde Mehterçeşme Mahallesi 1869. Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt ilçesinde Zafer Mahallesi 149., 150., 151. ve 174. Sokak ile Adile Naşit Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde Kavaklı Mahallesi, Yakuplu Merkez Mahallesi ve Yakuplu Mahallesi bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl Sokak, Rabia Sokak ve Şehit Mustafa Bozoklu Sokak bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir ilçesinde Başakşehir Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.