Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, toplumsal ilişkileri ve sosyal medyanın karanlık yüzünü tartışmaya açan sarsıcı bir dosya daha masaya yatırıldı. Günlerdir aranan ve bir internet oyununda tanıştığı adamın yanına kaçtığı ortaya çıkan genç kızın sergilediği tavırlar, ünlü sunucuyu canlı yayında adeta çileden çıkardı.

OYUNDA TANIŞTI, EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ADAMA KAÇTI

Genç kızın, online bir oyun platformunda tanıştığı, evli ve iki çocuk babası olan bir adamın yanına kaçtığı ve onunla yaşamaya başladığı canlı yayında kesinleşti. Stüdyoda yaşanan yüzleşme sırasında genç kızın sergilediği umursamaz ve rahat tavırlar hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin tepkisini çekti.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Genç kızın savunmaları ve tavırları karşısında daha fazla sessiz kalamayan tecrübeli sunucu Müge Anlı, sert bir tonla araya girerek tepkisini dile getirdi. Anlı, toplumsal değerleri ve aile yapısını hiçe sayan bu duruma karşı şu ifadeleri kullandı: "Ne oluyor be! Onun dizine falan kapanıyorsunuz. Evli, iki çocuklu adama gidiyorsun; daha ne şımarıklığın derdindesin? Karşındaki adamın bir ailesi, çocukları var. Sen kalkmışsın orada neyin havasını, neyin şımarıklığını yapıyorsun?"