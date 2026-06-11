Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde sokak ortasında yaşanan bir olay "duygu sömürüsü" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İlçe genelinde bir kadının, çevredekilerin dikkatini çekmek amacıyla çöp konteynerinin hemen yanına oturarak ekmek yediği anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların kadının bu durumunu "duygu sömürüsü" olarak nitelendirmesi ve ihbarda bulunması üzerine, bölgede görev yapan yerel basın mensupları duruma müdahale etti.

GÖRÜNTÜLENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşların iyi niyetini ve yardımseverlik duygularını suistimal ettiği öne sürülen kadın, kendisini takip eden ve kayıt altına alan muhabirleri fark edince bir anda öfkelendi. Bölgede yayın yapan KüçükçekmeceTV muhabirlerinin mikrofon uzattığı kadın, ısrarla kendisinin görüntülenmemesini isteyerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Görüntülenmek istemediğini belirten kadın, "Çekmeyin, gider misiniz?" diyerek tepkisini sürdürdü.

MUHABİRLERDEN "KAYMAKAMLIĞA BİLDİRELİM" TEKLİFİ

Çöp konteynerinin yanında yaşanan gergin dakikalarda muhabirler, kadının sergilediği tavra ve içinde bulunduğu iddia edilen duruma karşı şu ifadelerle karşılık verdi: "İnsanların duygusunu sömürüyorsun ama. Eğer gerçekten bir ihtiyacın varsa, durumunu kaymakamlığa bildirelim, yetkililer sana resmi yollardan yardımcı olsunlar."

GERGİNLİK ANLARI KAMERADA

Yapılan bu resmi yardım ve bildirim teklifine rağmen geri adım atmayan ve kameraların kapatılmasını talep eden kadın ile basın mensupları arasındaki gerilim anbean kayıt altına alındı. Çöp konteynerinin yanı başında yaşanan bu tartışma ve kadının muhabirleri uzaklaştırmaya çalıştığı o anlar, sokaktaki yardım istismarı iddialarını bir kez daha gözler önüne serdi.