Trump 'Anlaşma tamam, boğazlar açılacak' dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran ile başlayan Trump, "İran ile olan savaşa ilişkin büyük bir uzlaşıya vardık. Bunun da önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesi gerekiyor. Muhtemelen Avrupa'da bir imza törenimiz olacak. Bu harika bir şey" dedi.

Anlaşma haberlerinin ardından borsanın yükseldiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirten Trump, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair bir anlaşmamız var. Bütün bu süreçten geçmemizin temel amacı buydu. Dolayısıyla bu çok büyük bir olay. Yakında bir imza törenimiz olacak. Belgeler de neredeyse son haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKAYDI"

Sürecin kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyleyen Trump, bölgedeki liderlerle temaslarını sürdürdüğünü anlattı. Trump, "Az önce Netanyahu ile konuştum. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum. Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı ve bu gerçekten harika bir gelişme. Pakistan da muhteşemdi" dedi.

Trump ayrıca, "Bütün Orta Doğu mutlu. Hatta Orta Doğu'nun ötesindeki yerler de mutlu. Boğaz, anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak" diye konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AYLARDIR FİİLEN AÇIKTI"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın bilgisi olmadan gemi geçirdiği yönündeki açıklamalarını yineleyen Trump, son bir ay boyunca büyük gemileri geceleri geçirdiklerini öne sürdü.

Trump, "Işıkları kapattılar. Biz de radarlarını ve her şeylerini bombaladık. Böylece neler olduğunu göremediler. Bazı geceler 25, bazı geceler 15 gemi geçirdik" dedi. Boğazdan çok büyük miktarda petrol taşındığını belirten Trump, "Boğaz, anlaşmayı imzaladığımız anda resmi olarak da açılacak" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı sorusuna "Anladığıma göre öyle" yanıtını veren Trump, anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte ABD'nin uyguladığı ablukayı kaldıracağını söyledi. Trump, "Ve petrol fiyatlarının taş gibi düştüğünü göreceksiniz" dedi.

Nükleer materyal ve müzakerelerle ilgili soruya ise "Evet, prensipte anlaştık. Zaten nükleer malzemelere kimse yaklaşamıyor çünkü esasen dağın altında gömülü durumdalar" cevabını verdi. İran'ın nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyi kabul ettiğini savunan Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

"DAYANILAMAYACAK KADAR AĞIR DARBE ALDILAR"

İran ile daha önce de anlaşmaya yaklaşıldığı ancak sonuç alınamadığı yönündeki hatırlatmaya Trump, "Çünkü çok ağır darbe aldılar. Dayanılamayacak kadar ağır darbe aldılar. Anlaşmayı benim istediğimden çok daha fazla istiyorlar" yanıtını verdi. Trump, "Ben işleri bu şekilde yapmak zorunda kalmayı sevmiyorum lakin bunun gerekli olduğunu düşündüm" dedi.

"HERKES ANLAŞMAYI ONAYLADI"

Anlaşmanın ABD, Orta Doğu ve İran için olumlu sonuçlar doğuracağını savunan Trump, "İlk liderler grubunu etkisiz hale getirdik. İkinci liderler grubu farklı bir grup ve farklı bir seviye. Bunların tamamı anlaşmayı onayladı. Herkes anlaşmayı onayladı. Şimdi bunu sonuçlandıracağız ve umarım tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Onlar da benim kadar imzalamak istiyor. Hatta daha fazla istiyorlar diyebilirim. Çok daha fazla. Ayrıca onlar üzerinde büyük nüfuza sahip birçok ülke tarafından da kabul edildi. Herkes bunun olmasını istiyor ve bu nedenle olacak" dedi.

"İMZA TÖRENİ CUMARTESİ YA DA PAZARTESİ OLABİLİR"

Trump, anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasını beklediğini belirterek, "Bir anlaşma yapacaklar. Bunun harika bir anlaşma olacağını söylemek isterim. Çünkü asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunun nispeten hızlı olmasını umuyoruz ama boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak. İmza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir. Bunun oldukça hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İRAN'DAN TEMKİNLİ MESAJ

Trump'ın açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den açıklama geldi. IRNA Haber Ajansı'na konuşan Bekayi, İran'ın ABD ile olası bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini söyledi.

Müzakerelerde İran'ın kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Bekayi, anlaşmanın imzalanacağı zaman ve yer konusundaki haberlerin spekülatif olduğunu belirtti.

Bekayi, müzakere metninin büyük bölümünün tamamlandığını doğrularken, ABD'nin görüşmeler sırasında pozisyonunu birçok kez değiştirdiğini de ifade etti.

ABD'YE "DEVLET KORSANLIĞI" SUÇLAMASI

Bekayi ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman Körfezi'nden geçen Palau bayraklı M/T Settebello gemisine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Saldırıda 3 Hint denizcinin hayatını kaybettiğini belirten Bekayi, olayı "Amerika'nın süregelen silahlı soygun ve devlet korsanlığı politikasının açık bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

Hayatını kaybeden denizcilerin ailelerine ve Hindistan halkına başsağlığı dileyen Bekayi, "Uluslararası toplum, denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atarken küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam eden ABD'yi hukuksuz davranışlarından dolayı sorumlu tutmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı