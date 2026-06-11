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Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
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Kolombiyalı şarkıcı Shakira, FIFA Dünya Kupası açılış töreninde sahne alarak bu dev etkinlikte beş kez sahneye çıkan ilk sanatçı oldu.

  • Shakira, FIFA Dünya Kupası açılış töreninde beşinci kez sahne alarak Dünya Kupası tarihinde bir ilki başardı.
  • Shakira, daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve sonraki turnuvalarda sahne almıştı.
  • Shakira, beş farklı Dünya Kupası organizasyonunda sahne alan ilk ve tek sanatçı oldu.

FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi haline gelen Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, turnuvanın açılış töreninde sergilediği büyüleyici performansla adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırdı. Dünyaca ünlü sanatçı, bu dev etkinlikte beşinci kez sahne alarak Dünya Kupası tarihinde bir ilki başardı.

SHAKIRA ORTALIĞI YIKIP GEÇTİ

Futbol dünyasının en büyük şöleni olan FIFA Dünya Kupası, açılış seremonisindeki görsel şovla hafızalara kazındı. Turnuvanın açılış töreninde sahneye çıkan Latin müziğinin efsane ismi Shakira, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla milyarlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi.

5. KEZ SAHNE ALARAK TARİHE GEÇTİ

Daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve ardından gelen turnuvalardaki başarılarıyla kupa tarihinin simgelerinden biri haline gelen Shakira, bu son performansıyla erişilmesi güç bir rekorun sahibi oldu. Beş farklı Dünya Kupası organizasyonunda sahne alan ilk ve tek sanatçı unvanını kazanan Kolombiyalı yıldız, müzik ve futbolun evrensel bağını bir kez daha kanıtladı.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

KOŞ KOŞ AMPÜLLER BURAYA SEVERSİNİZ

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Haber YorumlarıEmine O_o:

beş kez sahne almış olması güzel ama bunun çevresel maliyeti ne kadar acaba bu kadar etkinlik ve turne için kaç ton karbon salınıyor dünya

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Haber YorumlarıMürsel Araç:

shakira gerçekten harika bir performans sergilemiş ama bu kadar ön plana çıkarılması gerekli mi diye düşünüyorum futbolun kendisi yeterli değil mi açılış töreninde

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Haber YorumlarıElif Vergili:

yine aynı şey işte her kupada aynı şarkıcı sahne alıyor artık sıkıldık

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