İsrail seçim sonucu SON DAKİKA! İsrail seçimlerini kim kazandı? İsrail seçimi ne oldu?

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İsrail'de parlamento seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok öne geçti. Sandıkların yüzde 41,9'unun sayılmasıyla Netanyahu'nun bloğunun 57, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun ise 47 sandalye kazanacağı öngörülüyor. Peki, İsrail seçimlerini kim kazandı? İsrail seçimi ne oldu? İsrail seçim sonucuna dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

İSRAİL SEÇİM SONUCU SON DAKİKA!

İsrail'de 120 sandalyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy sayımı sürüyor. Merkez Seçim Komisyonu verilerine dayandırılan son projeksiyonlara göre sandıkların yüzde 41,9'unun sayılmasıyla Netanyahu liderliğindeki blokun 57 sandalye kazanması bekleniyor. Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunun ise 47 sandalyede kalacağı tahmin ediliyor. Ağırlıklı olarak Arap seçmenleri temsil eden Ortak Liste ve Ra'am partilerinin toplam 16 sandalye kazanması öngörülüyor.

Oy sayımı ilerledikçe seçim gecesi açıklanan ilk sandık çıkış anketlerindeki tablo değişti. İlk anketlerde Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu önde görünürken, gerçek oyların sayılmasıyla Netanyahu'nun bloğu öne geçti.

İSRAİL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

İsrail seçimlerinin kesin sonucu henüz belli değil. Mevcut kısmi sonuç ve projeksiyonlarda Netanyahu liderliğindeki blok 57 sandalyeyle önde bulunuyor. Ancak bu sayı hükümet kurmak için gereken 61 sandalyenin altında. Bu nedenle oy sayımı tamamlanmadan seçimlerin kesin galibinin ve yeni hükümetin kim tarafından kurulacağının kesinleştiğini söylemek mümkün değil.

İSRAİL SEÇİMİ NE OLDU?

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki blok ile Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet bloğu hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Son projeksiyonda Netanyahu bloğunun 57, muhalefet bloğunun 47 sandalye kazanması beklenirken, Arap partilerinin toplam 16 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Netanyahu'nun mevcut projeksiyondaki sandalye sayısı çoğunluğun dört altında bulunuyor. Muhalefet bloğu da tek başına hükümet kurabilecek sayıya ulaşamıyor.

NETANYAHU'NUN SEÇİM BLOĞU 57 SANDALYE BEKLENTİSİYLE ÖNDE

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre İsrail'de oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki siyasi blokun 57 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunun ise 47 sandalyede kalacağı tahmin ediliyor. Kalan 16 sandalyenin Ortak Liste ve Ra'am partileri arasında paylaşılması öngörülüyor.

Parti bazındaki tahminlerde Netanyahu'nun lideri olduğu Likud 28 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi için öngörülen sandalye sayısı ise 21 olarak açıklanıyor.

NETANYAHU HÜKÜMET KURMAK İÇİN KAÇ SANDALYEYE İHTİYAÇ DUYUYOR?

İsrail parlamentosu Knesset'te hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyenin en az 61'inin desteği gerekiyor. Mevcut tahminlerde 57 sandalyeye ulaşması beklenen Netanyahu bloğunun çoğunluğu elde edebilmesi için dört milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Muhalefet tarafının da tek başına hükümet kurmak için gereken sandalye sayısına ulaşamaması, seçim sonrasında yürütülecek koalisyon görüşmelerini önemli hale getiriyor. Hükümetin hangi partilerin katılımıyla veya desteğiyle kurulacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE ARAP PARTİLERİNİN OYLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Seçim sonuçlarına ilişkin projeksiyonlarda Arap partilerinin toplam 16 sandalye kazanması bekleniyor. Ortak Liste için 12, Ra'am içinse dört sandalye öngörülüyor. Bu dağılım, söz konusu partilerin hükümet kurma sürecinde etkili olabilecek bir konumda bulunmasını sağlıyor.

Arap partilerinin tamamının Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğuna destek vermesi durumunda bu bloğun sandalye sayısı 63'e yükselebilir. Ancak iki partinin seçim sonrasında nasıl bir tutum alacağı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

LİKUD VE YASHAR PARTİLERİNİN BEKLENEN SANDALYE SAYILARI

Mevcut seçim projeksiyonlarında Likud Partisi 28 sandalyeyle Knesset'in en fazla milletvekiline sahip partisi olarak gösteriliyor. Gadi Eisenkot'un liderliğini yaptığı Yashar Partisi içinse 21 sandalye tahmin ediliyor.

Bu veriler, partilerin parlamentodaki olası ağırlığını ortaya koyarken nihai dağılımın kesinleşmesi için oy sayımının ve ilgili incelemelerin tamamlanması gerekiyor.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ İLE OY SAYIMI ARASINDAKİ FARK

Sandıkların kapanmasının ardından yayımlanan ilk çıkış anketlerinde muhalefet bloğu Netanyahu'nun önünde görünüyordu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ilk tahminlerinde Eisenkot liderliğindeki bloğa 53, Netanyahu'nun desteklediği bloğa ise 50 sandalye verilmişti.

Oyların sayılmasıyla birlikte ortaya çıkan projeksiyonlarda ise Netanyahu bloğu öne geçti. Reuters'ın aktardığı ilk çıkış anketlerinde de iki ana blok arasında birbirine yakın sonuçlar açıklanmıştı. Çıkış anketleri ile sayım sonuçları arasındaki farklılık, kesin sonuçlar açıklanana kadar tahminlerin dikkatle değerlendirilmesini gerektiriyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İsrail'de seçim sonuçlarının kesinleşmesi için oy sayımının yanı sıra inceleme ve itiraz süreçlerinin de tamamlanması bekleniyor. Mevcut takvime göre nihai sonuçların 4 Kasım'a kadar açıklanması öngörülüyor.

Bu nedenle Netanyahu bloğuna atfedilen 57 sandalye ve muhalefet için öngörülen 47 sandalye, kesinleşmiş sonuçlar değil, sayım sürerken ortaya çıkan projeksiyonlar olarak değerlendiriliyor.

EİSENKOT'TAN NETANYAHU'YA GÜVENLİK MESAJI

Sandık çıkış anketlerinin ardından açıklama yapan muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun güvenlik konusunu siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmaması gerektiğini söyledi. Eisenkot, seçmenlerin Netanyahu'nun başbakanlık görevini sürdürmesine karşı çıktığını savundu.

Netanyahu'ya yönelik açıklamasında İsrail'in güvenliğini siyasi ihtiyaçları için kullanmaması çağrısında bulunan Eisenkot, yeni hükümetin kurulması için çalışacağını da bildirdi. Eisenkot, Netanyahu hükümetinin yerine geçecek yeni bir yönetimin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

EİSENKOT'TAN YENİ HÜKÜMET KURMAK İÇİN ÇALIŞMA MESAJI

Gadi Eisenkot, X hesabından yaptığı paylaşımda sandık çıkış anketlerinin kamuoyunun Netanyahu hükümetine ve 7 Ekim hükümetine güvenmediğine işaret ettiğini savundu.

Eisenkot, seçmenlerin iradesini hayata geçirmek ve mevcut hükümetin yerine yeni bir yönetim oluşturmak için harekete geçeceğini belirtti. Kurulmasını istediği hükümetin zorunlu askerliği savunan bir yapıda olması gerektiğini de açıklamasında dile getirdi.

ESKİ BAŞBAKAN BENNETT'TEN İTTİFAK HÜKÜMETİ AÇIKLAMASI

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde Netanyahu'nun yenilgiye uğradığını ileri sürdü. Bennett, mevcut yönetimin görevden ayrılmasını ve ittifak temelinde yeni bir hükümet kurulmasını istediklerini belirtti.

Bennett, siyasi liderler arasında görüşme ve koordinasyon çalışmalarının başladığını açıklarken resmî sonuçların beklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

YAHİR LAPİD'DEN NETANYAHU BLOĞUNA YENİLGİ DEĞERLENDİRMESİ

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu'nun ağır bir yenilgi aldığını savundu. Lapid, seçim sonuçlarını Netanyahu yönetimine yönelik güçlü bir tepki olarak değerlendirdi ve seçmenin mevcut yönetime görevini bırakması yönünde mesaj verdiğini ileri sürdü.

SMOTRICH'TEN MUHALEFETİN SEÇİM AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sandık çıkış anketlerinin yayımlanmasının ardından muhalefetin zafer açıklamalarına karşı çıktı. Kudüs'te Dini Siyonizm Partisinin seçim merkezinde konuşan Smotrich, muhalefetin hedeflerine ulaşamayacağını savundu.

Smotrich, açıklamasında Gazze'deki yerleşimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

YAİR GOLAN ARAP PARTİLERİNİN KOALİSYONA KATILMASINI İSTEDİ

Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, hükümet kurma sürecinde Arap partilerinin muhalefet koalisyonuna dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Golan, demokratik ve yasal süreçlerle seçilen milletvekillerinin meşru olduğunu belirterek Filistinli Arapları temsil eden partilerin koalisyonda yer almasına yönelik çağrı yaptı. Demokratik çoğunluğun mevcut hükümeti değiştirmeye imkân vermesi halinde bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İSRAİL'DE SEÇİM SONRASI HÜKÜMET KURMA SENARYOLARI

Mevcut sandalye tahminlerinde iki ana bloğun da tek başına 61 milletvekiline ulaşamaması, seçim sonrasında farklı hükümet seçeneklerini gündeme getiriyor. Öne çıkan ihtimaller arasında Eisenkot liderliğinde bir azınlık hükümeti kurulması, Netanyahu ile Eisenkot'un dönüşümlü başbakanlık üzerinde anlaşması ve koalisyon görüşmelerinin başarısız olması halinde yeniden erken seçime gidilmesi bulunuyor.

Bu seçeneklerin gerçekleşmesi, partilerin seçim sonrasında vereceği kararlara ve olası koalisyon anlaşmalarına bağlı olacak.

EİSENKOT LİDERLİĞİNDE AZINLIK HÜKÜMETİ KURULABİLİR Mİ?

Gündemdeki seçeneklerden biri, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinin öncülüğünde azınlık hükümeti oluşturulması. Sandık çıkış anketlerinde Eisenkot ve kendisine destek vermesi beklenen partilerin toplam sandalye sayısı 52 olarak gösterilmişti.

Böyle bir hükümetin kurulabilmesi için parlamentoda yer alan başka partilerin dışarıdan destek vermesi gündeme gelebilir. Bu noktada Arap partilerinin tutumu önem taşıyor.

Ra'am lideri Mansur Abbas, geçmişte Binyamin Netanyahu'nun iktidardan ayrılmasını sağlayan Bennett-Lapid koalisyonuna dışarıdan destek vermişti. Ancak Ra'am'ın destek vermesi halinde bile Eisenkot liderliğindeki bloğun sandalye sayısının 59'da kalacağı hesaplanıyor. Dolayısıyla Ortak Liste'nin de desteğine ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

Ortak Liste'nin bu seçeneğe destek verip vermeyeceği ve Eisenkot'un Arap partilerinin dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümetini kabul edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

NETANYAHU VE EİSENKOT DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIKTA ANLAŞABİLİR Mİ?

Bir diğer ihtimal, Netanyahu ile Eisenkot'un dönüşümlü başbakanlık düzenlemesi üzerinde anlaşarak ulusal birlik hükümeti kurması. Bu senaryoda Likud, Yashar, Beyahad (Birlikte), Demokrat, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin aynı hükümette yer alması öngörülüyor. Söz konusu partilerin toplam 81 sandalye elde etmesi bekleniyor.

Ancak bu ihtimalin önünde siyasi görüş ayrılıkları bulunuyor. Eisenkot daha önce Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağını belirtmişti. Ayrıca zorunlu askerlik meselesi de taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklardan biri. Eisenkot, Haredi partilerinin zorunlu askerlik kapsamına alınmasını savunurken Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği bu düzenlemeye karşı çıkıyor.

İRAN GERİLİMİ ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ İHTİMALİNİ ETKİLEYEBİLİR

Ulusal birlik hükümeti seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde İran'la yaşanabilecek yeni bir gerilim de gündeme geliyor. Verilen senaryoya göre İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik olası saldırıları yeniden başlatması halinde ülke içindeki siyasi dengeler değişebilir.

Böyle bir durumda Eisenkot'un ABD Başkanı Donald Trump'ın ve İsrail kamuoyunun baskısıyla Netanyahu ile ulusal birlik hükümetinde yer alabileceği öne sürülüyor. Bu ihtimal, kesinleşmiş bir karar değil, seçim sonrası hükümet seçeneklerine ilişkin bir değerlendirme niteliği taşıyor.

KOALİSYON KURULAMAZSA İSRAİL YENİDEN ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR

Siyasi partilerin hükümet kurmak için gereken çoğunluk üzerinde anlaşamaması halinde erken seçim seçeneği gündeme gelebilir. İsrail, 2019-2022 döneminde yaşanan koalisyon çıkmazları nedeniyle art arda beş kez erken genel seçime gitmişti.

Mevcut seçim sonrasında da benzer bir anlaşmazlık yaşanması, hükümetin kurulamaması ve yeni bir seçim takviminin gündeme gelmesiyle sonuçlanabilir.

İSRAİL'DE HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ KİM VERECEK?

Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurabileceğini düşündüğü adayı görevlendirecek. Görevlendirilen adayın koalisyon görüşmelerini tamamlaması için 28 günü bulunacak. Bu süre, gerekli görülmesi halinde 14 gün daha uzatılabilecek.

İlk görevlendirilen adayın hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı başka bir milletvekiline görev verebilecek. Bu aşamada da sonuç alınamazsa Knesset üyelerinden birinin 61 milletvekilinin imzasını toplaması için 21 günlük süre başlayacak.

Gerekli imzaları toplayan milletvekilinin hükümeti kurmak için iki haftası olacak. Bu girişimin de başarısız olması halinde Knesset feshedilecek ve üç ay içinde yeniden seçime gidilecek.

İsrail'de oy sayımı ve kesin sonuçlara ilişkin süreç devam ederken, hükümetin hangi siyasi partilerin desteğiyle kurulacağı henüz netleşmiş değil. Son sandalye dağılımı ve partilerin koalisyon tercihleri, seçim sonrası siyasi tablonun belirlenmesinde etkili olacak.