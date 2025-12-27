Haberler

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşı gecesi eğlence programlarından olan İbo Show'un 2026 yılı konukları merak konusu oldu. Ünlü show programının yeni yıl özel bölümünde hangi ünlülerin yer alacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

Ünlü talk show programı İbo Show, 2026 yılbaşı özel bölümü için konuklarını açıkladı. Yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyacak olan İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Yılbaşı gecesi eğlence dolu saatler vaat eden programın konukları hakkında detaylar araştırıldı. İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İBO SHOW

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok ses getiren eğlence programlarından biri olarak hafızalara kazındı. İlk kez 19 Kasım 1993 tarihinde ekranlara gelen program, müzik ve sohbeti bir araya getiren formatıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

YAYIN HAYATI VE KANAL YOLCULUĞU

İbo Show'un ilk sezonu Kanal 6'da yayımlandı. Zaman içinde Star TV, TGRT, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi Türkiye'nin önde gelen kanallarında izleyiciyle buluştu. Program, özellikle 1990'lı yıllarda ulaştığı yüksek reytinglerle dönemin televizyon anlayışına damga vurdu.

REYTİNG REKORLARI VE POPÜLERLİK

Yayınlandığı dönemde hem müzik performansları hem de samimi sohbetleriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan İbo Show, uzun yıllar cuma gecelerinin vazgeçilmez programları arasında yer aldı. Pek çok ünlü isim programda konuk olarak ağırlandı.

SKEÇLER VE OYUNCU KATKILARI

Program yalnızca müzik ve sohbetle sınırlı kalmadı. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular, program içerisinde yer alan kısa skeçlerle izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

HD YAYIN DÖNEMİ VE ARA

2010'lu yıllarla birlikte İbo Show, HD yayın teknolojisine geçiş yaptı. Ancak 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı talihsiz olayların ardından program, Beyaz TV'de yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Toplamda 18 sezon süren yapım, 642. bölümüyle klasik dönemini tamamladı.

YENİDEN EKRANLARA DÖNÜŞ

Yaklaşık 9 yıllık aranın ardından İbo Show'un yeni sezonu 31 Ekim 2020'de Star TV'de başlaması planlandı. Ancak 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir Depremi nedeniyle yayın ileri bir tarihe ertelendi. Program, 14 Kasım 2020'de yeniden izleyici karşısına çıktı ve 26 Haziran 2021'de yayımlanan 30. bölümüyle sezon finali yaptı.

FİNAL VE DİJİTAL YAYINLAR

Yeni sezonu 13 Şubat 2022'de başlayan İbo Show, 18 Mayıs 2022'de yayımlanan 43. bölümüyle final yaptı. Programın geçmiş bölümleri ve unutulmaz anları günümüzde İbrahim Tatlıses'in resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI:

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
İsrail, Somaliland'ı 'ülke' olarak tanıyan ilk devlet oldu

İsrail, o ülkeyi tanıyan ilk devlet oldu
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Suriye'nin Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu

Komşuyu sarsan olay! Bir evden beş ceset çıktı
Sobaya mazot dökünce bomba gibi patladı: Genç çırak yaralı

Sobaya mazot döktü, dehşeti yaşadı!
Yunanistan'da çığ felaketi: Korakas Zirvesi 4 can aldı

Komşuda acı tablo: Korakas Zirvesi 4 kişiyi yuttu
Milletvekili, giydiği 52 bin liralık ayakkabı ile tepkilerin odağında

Ayağındaki ayakkabıların değeri 2 asgari ücrete bedel
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis

Düğününüze gelenleri uyarın, bunu yapanlar yıllarca hapiste kalacak
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Trump'ın en yakınındaki isimden flaş haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı