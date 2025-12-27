Ünlü talk show programı İbo Show, 2026 yılbaşı özel bölümü için konuklarını açıkladı. Yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyacak olan İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Yılbaşı gecesi eğlence dolu saatler vaat eden programın konukları hakkında detaylar araştırıldı. İbo Show yılbaşı konukları kim 2026?

İBO SHOW

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok ses getiren eğlence programlarından biri olarak hafızalara kazındı. İlk kez 19 Kasım 1993 tarihinde ekranlara gelen program, müzik ve sohbeti bir araya getiren formatıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

YAYIN HAYATI VE KANAL YOLCULUĞU

İbo Show'un ilk sezonu Kanal 6'da yayımlandı. Zaman içinde Star TV, TGRT, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi Türkiye'nin önde gelen kanallarında izleyiciyle buluştu. Program, özellikle 1990'lı yıllarda ulaştığı yüksek reytinglerle dönemin televizyon anlayışına damga vurdu.

REYTİNG REKORLARI VE POPÜLERLİK

Yayınlandığı dönemde hem müzik performansları hem de samimi sohbetleriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan İbo Show, uzun yıllar cuma gecelerinin vazgeçilmez programları arasında yer aldı. Pek çok ünlü isim programda konuk olarak ağırlandı.

SKEÇLER VE OYUNCU KATKILARI

Program yalnızca müzik ve sohbetle sınırlı kalmadı. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular, program içerisinde yer alan kısa skeçlerle izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

HD YAYIN DÖNEMİ VE ARA

2010'lu yıllarla birlikte İbo Show, HD yayın teknolojisine geçiş yaptı. Ancak 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı talihsiz olayların ardından program, Beyaz TV'de yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Toplamda 18 sezon süren yapım, 642. bölümüyle klasik dönemini tamamladı.

YENİDEN EKRANLARA DÖNÜŞ

Yaklaşık 9 yıllık aranın ardından İbo Show'un yeni sezonu 31 Ekim 2020'de Star TV'de başlaması planlandı. Ancak 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir Depremi nedeniyle yayın ileri bir tarihe ertelendi. Program, 14 Kasım 2020'de yeniden izleyici karşısına çıktı ve 26 Haziran 2021'de yayımlanan 30. bölümüyle sezon finali yaptı.

FİNAL VE DİJİTAL YAYINLAR

Yeni sezonu 13 Şubat 2022'de başlayan İbo Show, 18 Mayıs 2022'de yayımlanan 43. bölümüyle final yaptı. Programın geçmiş bölümleri ve unutulmaz anları günümüzde İbrahim Tatlıses'in resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI: