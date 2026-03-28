Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, ABD'de düzenlenen Miami Açık tenis turnuvasında görüntülendi.

AİLESİYLE TAKİP ETTİ

Tecrübeli teknik adamın turnuvayı ailesiyle birlikte tribünden takip ettiği öğrenildi. Terim'in rahat ve keyifli halleri dikkat çekti.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Terim ailesinin birlikte verdiği görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşılan kareye hayranları "Mutlu aile tablosu" yorumları yaptı.

SPOR DÜNYASINDAN YOĞUN İLGİ

Dünyanın en prestijli tenis organizasyonlarından biri olan Miami Açık'a katılan Fatih Terim'in görüntüleri spor camiasında da ilgiyle karşılandı.