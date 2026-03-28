Haberler

Can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Dehua kentindeki yüksek katlı bir binada büyük çaplı yangın çıktı. Alt katlardan hızla yayılan alevler ve yoğun siyah duman nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan siviller, acil durum ekiplerinin operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

  • Çin'in Fujian eyaletindeki Dehua kentinde yüksek katlı bir binada yangın çıktı.
  • Yangında can kaybı yaşanmadı ve çatıda mahsur kalanlar güvenli şekilde kurtarıldı.
  • Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Dehua kentinde, yüksek katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ve binayı tamamen saran yoğun siyah duman, yapının üst katlarında bulunan vatandaşların aşağı inmesini engelledi. Binanın içindeki yangından kaçarak çatıya sığınan kişiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.

ALEVLER BİNAYI SARDI, ÇATIDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan ve dumanlar arasında bekleyen bina sakinleri için hızlı bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Acil müdahale ekiplerinin zamanında gerçekleştirdiği planlı çalışmalar sonucunda, terasta mahsur kalan siviller güvenli bir biçimde aşağıya indirildi.

CAN KAYBI YOK

Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri, çatıdan tahliye edilen kişilere ilk müdahaleyi ambulanslarda yaptı. Yoğun dumandan etkilenme ihtimallerine karşı önlem amacıyla bölgedeki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavilerine başlandı. Çinli yetkililer, can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin hızlı reaksiyonunun büyük faciaları önlediğini bildirdi.

METRELERCE YÜKSELEN DUMANLAR KAMERADA

Yüksek katlı binadan metrelerce yukarı yükselen devasa siyah duman bulutları, şehrin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, alevlerin binanın alt katlarını sardığı ve çatıdaki insanların çaresizce kurtarılmayı beklediği anlar net bir şekilde kaydedildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YA BU KONYADA HABER OLMADAN GÜN AÇILMIYOR BE

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

