Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin

Donald Trump, Suudi Arabistan'da katıldığı bir yatırım konferansında gazetecilere, "Bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Seksten bahsedebilirsiniz. Hangi haltı isterseniz söz edebilirsiniz" dedi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump garip hareketlerine devam ediyor. Trump, Suudi Arabistan’da katıldığı bir yatırım konferansında yaptığı konuşmada gazetecilere yönelik ifadeleriyle gündem oldu. Trump’ın soru-cevap bölümündeki sözleri salonda şaşkınlık yarattı.

"İSTEDİĞİNİZİ SORABİLİRSİNİZ, SEKSTEN BAHSEDEBİLİRSİNİZ"

Konuşması sırasında basın mensuplarına seslenen Trump, "Bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Seksten bahsedebilirsiniz. Hangi haltı isterseniz söz edebilirsiniz. Sizin için buradayım. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz" dedi.

Trump, sözlerinin ardından salondaki bir kişiyi işaret ederek “Peki, bunu yapalım mı? Bu alanla ilgilenen birileri var mı? İşte geliyor, şu adama bakın, çok güçlü bir adam geliyor hanımlar ve beyler” şeklinde konuştu. Bu anlar konferansa katılanlar arasında dikkat çekti.

Trump’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yer buldu. Açıklamalar, liderlerin kamuya açık etkinliklerde kullandığı dil ve üslup açısından tartışma konusu oldu.

SPİKERE YÜRÜMÜŞTÜ

Trump kısa süre önce katıldığı bir canlı yayın sırasında spikere yönelik kullandığı ifadeler de dikkat çekmişti. Spiker İran halkının durumuna ilişkin "İçme suyuna sahipler mi? Yiyecekleri var mı?" sorusunu yöneltti. Ancak Trump, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine farklı bir karşılık verdi.

"YEMEK YEDİĞİMİZ ZAMANI HATIRLIYOR MUSUN?"

Trump, sunucuya hitaben "Trump Tower’da yıllar önce birlikte yemek yediğimiz zamanı hatırlıyor musun? Hiç değişmemişsin, hatta şimdi daha da güzelsin" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşcı
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar

Cephe genişliyor! Bir ülke daha savaşa katıldı, saldırılar başladı
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

Savaş sürerken Trump'tan Türkiye sözleri! Bakın bizden ne istemiş
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

MHP'deki istifa sonrası C.başkanı Başdanışmanı'ndan dikkat çeken mesaj
İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi

Bu takımı kim durduracak?
Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

4 yıl aradan sonra bir ilk! Kapılar açılır açılmaz hücum ettiler
1057 kişiyle ilişkiye girdiğini söylemişti! Son yaptığı ayrı skandal

1057 erkekle ilişkiye girdiğini söylemişti! Son yaptığı ayrı skandal
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kanlı gece! Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar
İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi

Bu takımı kim durduracak?
Hava 180 derece dönüyor! Bu haftaya dikkat

Hava 180 derece dönüyor! Bu haftaya dikkat
Raphinha'da korkulan oldu

Korkulan oldu!