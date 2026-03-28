İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
Sosyal medyada paylaşılan bir video, inşaat işçisinin çimento çuvallarını rahatlıkla taşıdığını, buna karşın kas kütleleriyle dikkat çeken vücut geliştiricilerin aynı işi yaparken zorlandığını ortaya koydu. Videonun kısa sürede büyük ilgi görmesi, estetik kas gücü ile fonksiyonel güç arasındaki farkı yeniden gündeme getirdi.
ÇUVAL ÇUVAL ÇİMENTO KALDIRDI
Videoda inşaat işçisi, ağır çimento çuvallarını arka arkaya ve zorlanmadan taşırken, günlük iş temposuna alışkın olmanın avantajını ortaya koydu.
VÜCUT GELİŞTİRİCİLER ZORLANDI
Öte yandan kas kütleleriyle dikkat çeken vücut geliştiriciler ise aynı performansı sergilemekte zorlandı. Görüntülerde sporcuların çimento çuvallarını kaldırırken güçlük yaşadığı anlar dikkat çekti.
FARKLI GÜÇ TÜRLERİ GÜNDEM OLDU
Video, estetik kas gücü ile fonksiyonel güç arasındaki farkı yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.