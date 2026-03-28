İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, vücut geliştiriciler ile bir inşaat işçisinin fiziksel performansını karşı karşıya getirdi. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

ÇUVAL ÇUVAL ÇİMENTO KALDIRDI

Videoda inşaat işçisi, ağır çimento çuvallarını arka arkaya ve zorlanmadan taşırken, günlük iş temposuna alışkın olmanın avantajını ortaya koydu.

VÜCUT GELİŞTİRİCİLER ZORLANDI

Öte yandan kas kütleleriyle dikkat çeken vücut geliştiriciler ise aynı performansı sergilemekte zorlandı. Görüntülerde sporcuların çimento çuvallarını kaldırırken güçlük yaşadığı anlar dikkat çekti.

FARKLI GÜÇ TÜRLERİ GÜNDEM OLDU

Video, estetik kas gücü ile fonksiyonel güç arasındaki farkı yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.