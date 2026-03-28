İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İngiltere ve Uruguay arasında oynanan hazırlık maçında, futbol sahalarında nadir rastlanan bir durum yaşandı. Manuel Ugarte'nin iki sarı kart gördüğü düşünülse de oyundan atılmaması büyük şaşkınlık yarattı. Dördüncü hakemin ikinci sarı kartın iptal edildiğini bildirdiği ve sonrasında yapılan açıklamada ilk sarı kartın aslında Ugarte'ye değil, Jose Maria Gimenez'e gösterildiği öğrenildi.

İngiltere ile Uruguay arasında oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçında futbol sahalarında ender rastlanan bir olay yaşandı. Karşılaşmada iki sarı kart gördüğü düşünülen Manuel Ugarte'nin oyundan atılmaması büyük şaşkınlık yarattı.

MAÇTA SON DAKİKA GOLÜ GELDİ

Mücadelede İngiltere, 81. dakikada Ben White'ın golüyle 1-0 öne geçti. Uruguay ise 90+4. dakikada kazandığı penaltıyı Federico Valverde ile gole çevirerek skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İKİ SARI KART GÖRDÜĞÜ SANILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı faul sonrası sarı kart gördüğü belirtilen Manuel Ugarte'nin, 81. dakikada bir sarı kart daha gördüğü ifade edildi. Ancak buna rağmen kırmızı kart gösterilmemesi dikkat çekti.

KARARLAR PEŞ PEŞE DEĞİŞTİ

87. dakikada oyundan alınan Ugarte ile ilgili olarak dördüncü hakemin, ikinci sarı kartın iptal edildiğini bildirdiği aktarıldı. Maç sonrası yapılan açıklamada ise ilk sarı kartın aslında Ugarte'ye değil, Jose Maria Gimenez'e gösterildiği öne sürüldü. Böylece Ugarte'nin karşılaşmayı hiç kart görmeden tamamladığı ortaya çıktı.

MAGUIRE: İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

İngiltere Milli Takımı oyuncusu Harry Maguire, yaşananları değerlendirerek, "Bize Ugarte'ye iki sarı kart gösterildiği ve ikincisinin iptal edildiği söylendi. Bu bizim için de ilk kez karşılaştığımız bir durum" ifadelerini kullandı.

