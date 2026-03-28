İran ordusu: Dubai'de bir otel kamikaze İHA'larla vuruldu

İran Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD unsurlarına yönelik düzenledikleri operasyonla Dubai'deki bir oteli kamikaze İHA ile vurduklarını açıkladı. Saldırıda 1000 kilometre menzilli Kadir 380 füzeleri kullanıldığı iddia ediliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 84. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir otel kamikaze İHA ile vurulurken, Kuveyt'teki Şuyuh Limanı'nda ABD'ye ait 6 LCU tipi çıkarma gemisinin hedef alındığı öne sürüldü.

Gemilerden 3'ünün battığı ve diğer üçünün de ağır hasar aldığı iddia edilen saldırıda 1000 kilometre menzilli Kadir 380 füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirtmiş, otellere bu askerlere yer vermemeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
