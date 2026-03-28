Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Türk müziğinin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu'nun dün akşam burun kanaması şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Sanatçının 2 damarının tıkalı olduğu tespit edilirken bir damara stent takıldı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sanatçının iki damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar, tıkalı damarlardan birine stent takarken, diğer damar için ise bir ay sonra müdahale planladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedavisinin ardından Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçının kontrol sürecinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Haberler.com