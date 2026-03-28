WSJ: İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse saldırısında 10 ABD askeri yaralandı

İran, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda ikisi ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı iddia edildi. Saldırıda birkaç ABD yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) ismi paylaşılmayan ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın dün, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği öne sürüldü.

İkisi ağır olmak üzere 10 ABD'li askerin yaralandığı iddia edilen haberde, birden çok ABD yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü aktarıldı.

Haberde yetkililere dayandırılarak, yaralı askerlerin vurulan bir binanın içinde olduğu ve en az 1 füze ve birkaç insansız hava aracının üssü vurduğu bilgisine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
