Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

Uruguay, hazırlık maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalırken gecenin en dikkat çeken gelişmesi Fernando Muslera'nın milli takıma dönüşü oldu.

WEMBLEY'DE DENGE BOZULMADI

İngiltere ile Uruguay arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Uzun süre golsüz devam eden karşılaşmada ilk gol 81. dakikada Ben White'tan geldi.

SON SÖZ VALVERDE'DEN

Uruguay, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 90+4'te topun başına geçen Federico Valverde, skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1'e getirdi.

MUSLERA'DAN DÖNÜŞ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Haziran 2022'den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Deneyimli file bekçisi karşılaşmayı 4 kurtarışla tamamladı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Uzun aranın ardından sahaya çıkan Muslera'nın performansı dikkat çekerken, yaptığı kritik kurtarışlar teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.