Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
Uruguay, hazırlık maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalırken, gecenin en dikkat çeken gelişmesi Fernando Muslera'nın milli takıma dönüşü oldu. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi, Haziran 2022'den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Muslera'nın sahadaki performansı ve yaptığı kritik kurtarışlar, teknik heyet ve taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.
WEMBLEY'DE DENGE BOZULMADI
İngiltere ile Uruguay arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Uzun süre golsüz devam eden karşılaşmada ilk gol 81. dakikada Ben White'tan geldi.
SON SÖZ VALVERDE'DEN
Uruguay, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 90+4'te topun başına geçen Federico Valverde, skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1'e getirdi.
MUSLERA'DAN DÖNÜŞ
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Haziran 2022'den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Deneyimli file bekçisi karşılaşmayı 4 kurtarışla tamamladı.
PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Uzun aranın ardından sahaya çıkan Muslera'nın performansı dikkat çekerken, yaptığı kritik kurtarışlar teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.